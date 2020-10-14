Зеленський розкрив зміст розмови із шефом британської розвідки МІ-6



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За словами Володимира Зеленського, в МІ-6 нібито стурбовані тим, що в Україні «засоби масової інформації фінансуються не лише українцями»

Глава розвідки Великої Британії не часто зустрічається з лідерами інших держав

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався у Великій Британії із главою розвідки МІ-6 Річардом Муром.

У коментарі телеканалу «Україна 24» глава держави спростував інформацію про те, що на зустрічі обговорювався витік інформації через його оточення.

«Секретів жодних немає. На жаль, не всю інформацію я можу зараз озвучити. Це державницькі справи... Багато колись серйозних видань в Україні перетворилися на жовту пресу. Я прочитав, що пишуть про зміст цієї зустрічі, – некоректно названо її зміст. Ці питання не розглядалися», – підкреслив Зеленський.

За його словами, на зустрічі йшлося переважно про захист суверенітету і територіальної цілісності України. При цьому в МІ-6 нібито стурбовані тим, що в Україні «засоби масової інформації фінансуються не лише українцями».

«Було важливе питання, яке, вже можу сказати, пов'язане з усіма фейковими новинами. Вони сказали, що в нас величезна проблема з тим, що засоби масової інформації фінансуються не лише українцями. Багато з тих телеканалів, які ми з вами знаємо, фінансуються різними групами, і тому одне з того, про що ми говорили, – що мають бути незалежні засоби масової інформації, які сьогодні, коли у нас війна, захищають наш суверенітет і територіальну цілісність».

Також Зеленський заявив, що в МІ-6 назвали однією з головних загроз в Україні дестабілізацію.

Раніше ЗМІ відзначали, що зустріч президента з главою МІ-6 – примітний факт, який говорить про високий ступінь інтересу Лондона до України. Глава британської розвідки не часто зустрічається з лідерами інших держав.

Як відомо, MІ-6 – Секретна розвідувальна служба МЗС Великої Британії. Cлужба розвідки МЗС є частиною апарату уряду і підпорядкована одночасно МЗС і Об'єднаному комітету уряду з розвідки.

До слова, Зеленський похвалився, що привіз з Британії кредитів на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Також Зеленський запросив прем’єр-міністра Великої Британії до України.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія в четвер, 8 жовтня, підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, що замінить угоду про Асоціацію щодо торгівлі з Британією після Brexit.

7 жовтня країни підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ, йдеться про спільне виробництво ракетних катерів.