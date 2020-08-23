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    У світі

    Білоруська опозиція поки не має кандидата в президенти у разі можливих перевиборів

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    Президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня - Білоруська опозиція поки не має кандидата в президенти у разі можливих перевиборів
    Президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня

    Опозиція вважає, що результати голосування 9 серпня було сфальсифіковано та вимагає визнати вибори недійсними

    Координаційна рада опозиції Білорусі ще не визначилася з кандидатом на нових виборах президента країни, якщо їх призначать.

    Про це заявив член штабу опозиції та колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко в коментарі російському агентству «Риа Новости».

    Як вважає білоруський політик, спочатку потрібно розібратися з випадками насильства щодо громадян та порушеннями прав і свобод під час акцій протестів в країні.

    «По-друге, потрібно, щоб верховний суд Білорусі розглянув скарги на вже проведені вибори. Якщо суд ухвалить правове рішення, що нові вибори будуть, то ми будемо говорити про кандидатів та політичні сили», – пояснив він.

    Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня. Перемогу офіційно здобув чинний президент Олександр Лукашенко, який нібито здобув підтримку понад 80% виборів, тоді як його конкурентка Світлана Тихановська набрала трохи більше 10% голосів. Опозиція вважає, що результати голосування було сфальсифіковано та вимагає визнати вибори недійсними.

    До слова, Тихановська обговорить ситуацію в Білорусі з представником Держдепу.

    Також повідомлялося, інавгурація Лукашенка пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

    Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі. 

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