Зеленський: Те, що я президент, не означає, що я можу зараз вирішити всі проблеми



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Зустріч Зеленського з активом Черкаської області тривала майже дві години Фото: сайт президента

Володимир Зеленський змушений був доводити черкащанам, що він не може одразу вирішити всі їх проблеми

Активісти Черкаської області очікували від президента Володимира Зеленського більш конкретних рішень по проблемам регіону, але не почули їх. Такий висновок можна зробити з виступів деяких мешканців Черкащини під час зустрічі з Зеленським в сесійній залі Черкаської облдержадміністрації.

«У нас очільники в області міняються кожні п’ять років, а проблеми залишаються ті ж самі… Є постійні війни між поліцією, прокуратурою, головою ОДА. Всі міняються, мер залишається той самий, депутати залишаються ті ж самі, а проблеми не міняються», - поскаржився наприкінці один з активістів.

Також він додав, що треба посилити відповідальність за невиконання рішень.

«Як і у всьому світі у нас є кримінальна відповідальність. Проте за те, що не вдасться зробити за ці півроку, кримінальної відповідальності, напевно, не буде. Але є інша відповідальність. Ми зараз з ним (мером Черкас – Ред.) домовились. Він мене зрозумів. Якщо він цього не зробить.., щоб ми зрозуміли одне одного», - відповів йому Зеленський.

«Ми вас запросили на зустріч… про що ж ви ще хочете?», - сказав президент на висловлювання іншого присутнього на зустрічі.

Після цього Зеленський закликав людей зрозуміти, що в його повноваження не входить будувати дитсадки, аптеки та дороги (про це, крім питань правоохоронної діяльності, найбільше говорили з президентом).

«Дивіться, те, що я президент, не означає, що я можу зараз вирішити всі проблеми в цій залі. Є глобальні проблеми. Ми глобальні хочемо почати вирішувати», - пояснив глава держави.

«Я розумію, але якось глупо будувати дороги і ... вантажний транспорт через місто», - зазначив ще один мешканець Черкащини.

Така перепалка вже почала виводити з себе президента, який вже почувався втомленим після майже двогодинної зустрічі.

«Якщо ви більш розумна людина, ви знаєте як вирішити це питання, - не будуйте дороги. Ну що я можу вам сказати? Я вам сказав, що я можу робити – я буду робити. Я сказав яким шляхом – призначили нового голову (Черкаської ОДА Ігоря Шевченка), готові допомагати, готові змінювати тих голів правоохоронних органів, яких можем змінювати», - сказав наприкінці Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув в Черкаси. Свій візит він розпочав з аеропорту, а потім оглянув ремонт траси Р-10 (Канів-Чигирин-Кременчук).

Під час зустрічі в залі Черкаської облради Зеленський представив нового главу ОДА Ігоря Шевченка. Кілька раз активісти піднімали питання щодо забруднень навколишнього середовища птахофабрикою МХП Юрія Косюка. А щодо скарг на прокурора області, президент заявив, що його заміною буде займатись вже новий Генпрокурор.