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    Зеленський відвідав загон спецпризначенців. Що йому показали (фото)

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    Володимир Зеленський вручив державні нагороди та заслухав доповідь командувача ССО Григорія Галагана - Зеленський відвідав загон спецпризначенців. Що йому показали (фото)
    Володимир Зеленський вручив державні нагороди та заслухав доповідь командувача ССО Григорія Галагана
    Фото: пресслужба Офісу президента

    Глава держави переглянув демонстраційні дії з десантування, захоплення ворога та евакуації

    Глава України Володимир Зеленський побував на полігоні навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій Збройних сил України, що на Житомирщині. Про це інформує Офіс Президента.

    Зеленський переглянув демонстраційні дії з десантування, захоплення ворога та евакуації.

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    Зеленський відвідав загон спецпризначенців. Що йому показали (фото)
    Зеленський відвідав загон спецпризначенців. Що йому показали (фото)
    Зеленський відвідав загон спецпризначенців. Що йому показали (фото)

    Глава держави вручив державні нагороди та заслухав доповідь командувача ССО Григорія Галагана.

    Також Зеленському показали демонстраційні дії авіаційного компоненту та групи спеціальних операцій з елементами десантування з літака Ан-26, а також груп спеціальних операцій, підрозділів руху опору та авіаційного компоненту з елементами евакуації після успішного виконання бойового завдання.

    Володимир Зеленський оглянув сучасне озброєння і техніку військових частин Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також ознайомився з тактичним операційним центром і центром інформаційно-психологічних операцій.

    Додамо, що президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які ж сам раніше вніс до парламенту як невідкладні. Це закон про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України.

    Додамо, що на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбуваються багатонаціональні навчання «Три Мечі – 2021».

    Додамо, що морські піхотинці українських та грузинських збройних сил в рамках міжнародних навчань «Agile Spirit – 2021» відпрацювали навички з тактичної підготовки.

    До слова, минули щорічні змагання на кращу групу спеціального призначення ССО України, що відбувалися на базі Навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій ЗСУ. Вони тривали протягом двох тижнів.

    Нагадаємо, що Національна асоціація оборонної промисловості України повідомила про успішні випробування нового снаряда натівського калібру.

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    Теги: військові Володимир Зеленський Житомирщина
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    Зеленський відвідав загон спецпризначенців. Що йому показали (фото)