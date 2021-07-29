Зеленський відвідав загон спецпризначенців. Що йому показали (фото)

Глава держави переглянув демонстраційні дії з десантування, захоплення ворога та евакуації

Глава України Володимир Зеленський побував на полігоні навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій Збройних сил України, що на Житомирщині. Про це інформує Офіс Президента.

Зеленський переглянув демонстраційні дії з десантування, захоплення ворога та евакуації.

Глава держави вручив державні нагороди та заслухав доповідь командувача ССО Григорія Галагана.

Також Зеленському показали демонстраційні дії авіаційного компоненту та групи спеціальних операцій з елементами десантування з літака Ан-26, а також груп спеціальних операцій, підрозділів руху опору та авіаційного компоненту з елементами евакуації після успішного виконання бойового завдання.

Володимир Зеленський оглянув сучасне озброєння і техніку військових частин Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також ознайомився з тактичним операційним центром і центром інформаційно-психологічних операцій.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які ж сам раніше вніс до парламенту як невідкладні. Це закон про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України.

Додамо, що на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбуваються багатонаціональні навчання «Три Мечі – 2021».

Додамо, що морські піхотинці українських та грузинських збройних сил в рамках міжнародних навчань «Agile Spirit – 2021» відпрацювали навички з тактичної підготовки.

До слова, минули щорічні змагання на кращу групу спеціального призначення ССО України, що відбувалися на базі Навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій ЗСУ. Вони тривали протягом двох тижнів.

Нагадаємо, що Національна асоціація оборонної промисловості України повідомила про успішні випробування нового снаряда натівського калібру.

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