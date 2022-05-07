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    Зеленський залучив впливових посередників до евакуації захисників Маріуполя

    Зеленський розповів про роботу задля евакуації захисників Маріуполя - Зеленський залучив впливових посередників до евакуації захисників Маріуполя
    Зеленський розповів про роботу задля евакуації захисників Маріуполя
    фото з відкритих джерел

    Для того, щоб врятувати захисників Маріуполя з оточення, наша влада працює із залученням вкрай впливових посередників

    Президент Володимир Зеленський залучив впливових посередників задля евакуації захисників Маріуполя, наших воїнів з «Азовсталі». Мовиться як про міжнародні організації, так і про держави. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

    Глава держави акцентував на тому, що триває евакуаційна місія зі всього Маріуполя й зокрема «Азовсталі». Це відбувається за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

    Протягом одного дня з укриттів металургійного заводу забрали 40 цивільних. Це все були жінки й діти, які протягом 2 місяців були змушені ховатися від російських обстрілів у підвалах заводу.

    «Працюємо також над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються ще на «Азовсталі». Залучені впливові посередники. Впливові держави», – сказав президент.

    Річ у тім, що раніше в ООН заявили, що не можуть допомогти з евакуацією військових, які в оточенні. Тому вони вже тривалий час продовжують тримати оборону в боротьбі з переважаючими силами ворога.

    До слова, Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі». ЗА повідомленням британської розвідки, поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кремль поставив перед своїми військами чітке завдання – «добити за будь-яку ціну» полк Нацгвардії «Азов» у Маріуполі.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти історія війна Азов Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський залучив впливових посередників до евакуації захисників Маріуполя