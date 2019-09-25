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    Зеленський заявив, що не хоче бути втягнутим у вибори в США

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    Володимир Зеленський і Дональд Трамп проводять зустріч у США - Зеленський заявив, що не хоче бути втягнутим у вибори в США
    Володимир Зеленський і Дональд Трамп проводять зустріч у США

    Зеленський запевнив, що ніякого тиску не було

    Президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче бути втягнутим в демократичні, вільні вибори в США.

    Про це Зеленський заявив на прес-конференції з Трампом у Нью-Йорку.

    «Я не хочу бути втягнутим в демократичні, вільні вибори в США», - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи тиснув на нього Трамп у справі Байдена.

    «Ви всі могли прочитати текст (стенограму розмови Зеленського і Трампа, - ред.)», - підкреслив президент України.

    Зеленський заявив, що Україна незалежна країна і ніхто не впливав на неї, а сам він не може впливати на слідчі органи в Україні.

    «У нас незалежна країна і у нас незалежна прокуратура. Я не можу надавати ні на кого тиск», - сказав Зеленський, додавши, що у нього немає якихось зобов'язань перед Трампом.

    «Ніякого тиску не було. Ви можете це бачити по опублікованій стенограмі», - сказав Трамп.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

    Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови

    Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

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