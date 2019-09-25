Зеленський заявив, що не хоче бути втягнутим у вибори в США



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Володимир Зеленський і Дональд Трамп проводять зустріч у США

Зеленський запевнив, що ніякого тиску не було

Президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче бути втягнутим в демократичні, вільні вибори в США.

Про це Зеленський заявив на прес-конференції з Трампом у Нью-Йорку.

«Я не хочу бути втягнутим в демократичні, вільні вибори в США», - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи тиснув на нього Трамп у справі Байдена.

«Ви всі могли прочитати текст (стенограму розмови Зеленського і Трампа, - ред.)», - підкреслив президент України.

Зеленський заявив, що Україна незалежна країна і ніхто не впливав на неї, а сам він не може впливати на слідчі органи в Україні.

«У нас незалежна країна і у нас незалежна прокуратура. Я не можу надавати ні на кого тиск», - сказав Зеленський, додавши, що у нього немає якихось зобов'язань перед Трампом.

«Ніякого тиску не було. Ви можете це бачити по опублікованій стенограмі», - сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

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