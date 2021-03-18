Зеленський знову збирає РНБО

У п'ятницю, 19 березня, відбудеться чергове засідання РНБО. Засідання має розпочатися о 17:00. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника видання, прийняття особливо гучних і сенсаційних рішень на засіданні РНБО не очікується.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 11 березня розглядали Стратегію деокупацію і реінтеграції анексованого Криму. У цьому контексті СБУ доручили провести перевірку по кожному з 239 колишніх депутатів Верховної Ради, які голосували в 2010 році за ратифікацію «Харківських угод» – коли Україна продовжила перебування Чорноморського флоту Росії на базах в Криму в обмін на газ. На думку РНБО, саме ці дії створили грунт для захоплення півострова Росією. Також на цьому засіданні Радбез вирішив повернути «Мотор Січ» державі.

12 березня головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки.

Раніше у лютому РНБО заблокував роботу трьох телеканалів Віктора Медведчука – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

Крім того відомо, що незабаром РНБО розгляне санкції проти соратників Лукашенка.



