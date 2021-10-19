Зеленський зустрівся з главою Пентагону: головні теми перемовин

Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який перебуває в Києві з робочим візитом

Міністр оборони США запевнив Зеленського у рішучій підтримці з боку США незалежності й територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який перебуває в Києві з робочим візитом. Про це повідомляє пресслужуба глави держави.

«Хочу подякувати вам за те, що ви приїхали, як ми й домовлялися у США, з візитом в Україну. Дякую вам і президенту Байдену за постійну підтримку України, нашого суверенітету й територіальної цілісності», – сказав Зеленський.

Під час зустрічі сторони приділили особливу увагу питанню подальшого поглиблення практичної взаємодії між Україною та Сполученими Штатами у сфері безпеки та оборони відповідно до домовленостей, досягнутих під час візиту Глави Української держави до США.

«Сполучені Штати залишаються для України головним партнером у сфері безпеки й оборони», – наголосив Зеленський і висловив подяку американській стороні за матеріально-технічну допомогу, яку надають США для посилення спроможностей Збройних сил України з метою протидії російській агресії.

Відзначено оперативність втілення анонсованого під час візиту президента України до Вашингтона рішення надати нашій державі додаткову безпекову допомогу в розмірі $60 млн.

Також Зеленський і Остін обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході України, а також у регіоні Чорного й Азовського морів. Глава держави відзначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Пресслужба додає, що співрозмовники обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

«Міністра оборони Сполучених Штатів було поінформовано про заходи, які вживаються для реформування українського сектору безпеки й оборони, включно з вітчизняною оборонною промисловістю, відповідно до стандартів НАТО з метою якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі. Під час зустрічі Володимир Зеленський і Ллойд Остін торкнулися питання енергетичної безпеки України та Європи», – заявили на Банковій.

У пресслужбі додали, що міністр оборони США запевнив Зеленського у рішучій підтримці з боку Сполучених Штатів незалежності й територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Сьогодні глава Пентагону також заявив: давайте чітко говорити, що Росія почала війну на Донбасі.

Також міністр оборони США вшанував пам’ять загиблих українських героїв.

Як відомо, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону.

Повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Грузії та України в рамках європейського турне збирається обговорити умови членства країн в НАТО.

Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.