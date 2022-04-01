Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту у Києві (відео)

Зеленський підкреслив, що приїзд міжнародних партнерів у час, коли українці захищають свою державу, є важливим кроком на підтримку всіх українців

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна високо цінує підтримку Європейського парламенту, і висловив вдячність за візит до Києва його очільниці. Про це глава держави сказав під час зустрічі з президентом ЄП Робертою Мецолою.

«Щиро від душі хочу вам подякувати особисто, Роберто, і всій вашій команді. За те, що ви в такий важливий момент для нашої держави ви тут. Сьогодні важливий момент, коли українці вірять справам і конкретним крокам. У цей момент ви демонструєте героїзм. Сьогодні це вже героїзм – приїхати в Україну», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що приїзд міжнародних партнерів у час, коли українці захищають свою державу, є важливим кроком на підтримку всіх українців.

Також президент висловив вдячність за всю підтримку України, надану на рівні Європарламенту.

«Усі ці кроки ми високо цінуємо. А так як сьогодні ми на все дивимось через призму «друзі й не друзі», тому що часу в нас немає, балансу немає, сірого кольору й сірої зони для нас вже немає і в дипломатії міжнародній, тому що гостро стоїть питання виживання, я радий, що ви на стороні світла й добра по відношенню до України», – звернувся Глава держави до президента Європарламенту.

Нагадаємо, заявку України на вступ до Євросоюзу 1 березня ухвалив Європарламент. Розпочато спеціальну процедуру вступу.

Зазначимо, Європа посилює авіаційні санкції проти Росії.

Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

Читайте також: