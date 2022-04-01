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    Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту у Києві (відео)

    Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту і подякував за підтримку - Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту у Києві (відео)
    Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту і подякував за підтримку
    фото: кадр з відео

    Зеленський підкреслив, що приїзд міжнародних партнерів у час, коли українці захищають свою державу, є важливим кроком на підтримку всіх українців

    Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна високо цінує підтримку Європейського парламенту, і висловив вдячність за візит до Києва його очільниці. Про це глава держави сказав під час зустрічі з президентом ЄП Робертою Мецолою.

    «Щиро від душі хочу вам подякувати особисто, Роберто, і всій вашій команді. За те, що ви в такий важливий момент для нашої держави ви тут. Сьогодні важливий момент, коли українці вірять справам і конкретним крокам. У цей момент ви демонструєте героїзм. Сьогодні це вже героїзм – приїхати в Україну», – зазначив Зеленський.

    Він підкреслив, що приїзд міжнародних партнерів у час, коли українці захищають свою державу, є важливим кроком на підтримку всіх українців.

    Також президент висловив вдячність за всю підтримку України, надану на рівні Європарламенту.

    «Усі ці кроки ми високо цінуємо. А так як сьогодні ми на все дивимось через призму «друзі й не друзі», тому що часу в нас немає, балансу немає, сірого кольору й сірої зони для нас вже немає і в дипломатії міжнародній, тому що гостро стоїть питання виживання, я радий, що ви на стороні світла й добра по відношенню до України», – звернувся Глава держави до президента Європарламенту.

    Нагадаємо, заявку України на вступ до Євросоюзу 1 березня ухвалив Європарламент. Розпочато спеціальну процедуру вступу.

    Зазначимо, Європа посилює авіаційні санкції проти Росії.

    Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

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    Теги: ЄС росія окупанти санкції Європарламент війна Європа Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту у Києві (відео)