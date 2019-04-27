Російський журналіст: Ставка на армію, мову, церкву - це ті ж самі «скрепи», на які робив ставку Путін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російський журналіст уточнив, що висловлює думку про Петра Порошенка, що побутує у «середовищі незалежних російських ЗМІ»

«Порошенко використовував риторику, у якій проскакували моменти, які були у Путіна», - Єрженков

Журналіст російськомовного незалежного сайту «Медуза», що базується у Ризі, Сергій Єрженков вважає, що ставка чинного президента Петра Порошенка під час виборів на «армію, мову, віру» - це ті ж самі «скрепи», на які робив ставку Путін. Про це журналіст сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Єрженкова, під час дебатів 14 квітня (кандидат у президенти Володимир Зеленський 14 квітня на НСК «Олімпійський» не з’явився і Порошенко, не дочекавшись опонента, поспілкувався з українцями – ред.). чинний президент Петро Порошенко використовував риторику, де проскакували моменти, які були у Путіна, наприклад, про вертикаль влади.

«У мене відторгнення від цього словосполучення – «вертикаль влади». Бо якраз у 2004 році, коли Путін почав закручувати гайки і влаштовувати ту саму вертикаль влади після Беслану, тоді цей вираз у зубах і застряг», - заявив російський журналіст.

Єрженков уточнив, що наразі він висловлює думку середовища незалежних російських ЗМІ. «Ніхто Петром Олексійовичем зачарованим не був. Були зачаровані лише люди, які приїхали до Києва з Москви, наприклад, Айдер Муждабаєв, Аркадій Бабченко... Цих людей не можна назвати об’єктивними, вони зацікавлені. Водночас є незалежні російські журналісти, які висвітлювали події на Майдані і у них виникали проблеми з в’їздом в Україну», - стверджує Єрженков.

«Якщо ви увімкнете і подивитесь всі пропагандистські канали, то побачите, що вони й говорять про Україну. Це спроба забути про внутрішні проблеми і перемістити увагу глядачів на Україну. І Путіну вигідно, що тут є Порошенко, він завжди дає привід говорити некомпліментарно про Україну, безкінечно збирати у студії якихось експертів, розмірковувати про фашистів і бандерівців. Тобто, шукались приводи говорити про проблеми України, але аж ніяк не про внутрішні проблеми Росії», - зазначає Єрженков.

Як писав «Главком», у квітні цього року Сергій Єрженков провів у Кривому Розі і Києві кілька днів. Він знімає документальний фільм про Володимира Зеленського, який свого часу працював у Росії. Українська тематика для Сергія не чужа. П’ять років він пропрацював на російському телеканалі «Дождь», зняв низку резонансних репортажів про конфлікт на Донбасі. За це його разом з колегою затримала окупаційна влада, (так званих, ЛНР/ДНР), а потім видворила з забороною в’їзду до окупованих територій назавжди.