Життя після влади: Геннадій Москаль роз'їжджає вулицями Києва на Ланосі (фото)



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Геннадій Москаль приїхав на автомобілі таксі марки Lanos під будівлю Ради Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Колишній голова Закарпатської облдержадміністрації приїхав на таксі під будівлю Верховної Ради

Колишній голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль роз'їжджає вулицями Києва на Ланосі. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Наразі він приїхав на таксі під будівлю Верховної Ради.

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Як повідомлялось, Москаль програв вибори на окрузі №106 у Луганській області. Він посів на окрузі четверте місце з результатом 11,99% голосів. Переможцем виборів став представник партії «Слуга народу» Олексій Кузнєцов, за якого проголосували 21,49% виборців.

Новообрані народні депутати у середу, 28 серпня, матимуть можливість ознайомитися з особливостями роботи системи «Рада» для голосування у залі засідань парламенту.

Нагадаємо, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів. Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу».

Обрана депутатка від «ЄС» Ірина Геращенко заявила, що такий розподіл є «демократичним у лапках». Вона сказала, що фракція «Європейська солідарність» входить у «чорний список», тому й отримала так мало посад.

Загалом представники «Слуги народу» отримали близько 70 керівних посад (крім голови — посади заступників та секретарів) у комітетах, «Опозиційна платформа — за життя» — 15 посад, «Батьківщина» — 14, «Голос» — 13, позафракційні — 10, «Європейська солідарність» — 4.

Як повідомлялося, перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

До слова, Верховна Рада може скоротити кількість нардепів на третину.

29 серпня планується оголосити про формування більшості, запустити всі парламентські комітети. Можливе також внесення кандидата на посаду прем'єрміністра, скорочення кількості нардепів.

За інформацією ЗМІ, цього дня планується розгляд «60-70 стрижневих законопроєктів». Серед них – про зняття недоторканності з народних депутатів, скорочення кількості парламентарів на третину – з 450 до 300. Можливий і розгляд законопроєкту про проведення місцевих виборів у Києві. Решту списку проєктів ще допрацьовують.