Партія Кернеса визначилася з кандидатом у мери Харкова

Кандидатуру Ігоря Терехова висунули на пост харківського мера

Політична партія «Блок Кернеса – успішний Харків» висунула кандидатом на пост міського голови Харкова секретаря міськради Ігоря Терехова. Він виконував обов'язки мера після смерті Геннадія Кернеса. Про це повідомили у партії.

На партійній конференції 25 вересня рішення про висунення кандидатури Терехова підтримали одноголосно. Син Геннадія Кернеса Кирило, який очолює фракцію «Блоку Кернеса» заявив, що висунення Терехова хотів би й сам покійний мер.

Ігор Терехов заявив, що команда «Блоку Кернеса» найближчим часом представить стратегію розвитку Харкова з детальним планом дій у кожній зі сфер життя міста.

Нагадаємо, у Харкові міська територіальна виборча комісія на засіданні прийняла рішення про реєстрацію шести кандидатів на посаду мера.

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