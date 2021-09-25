Партія Кернеса визначилася з кандидатом у мери Харкова
Кандидатуру Ігоря Терехова висунули на пост харківського мера
Політична партія «Блок Кернеса – успішний Харків» висунула кандидатом на пост міського голови Харкова секретаря міськради Ігоря Терехова. Він виконував обов'язки мера після смерті Геннадія Кернеса. Про це повідомили у партії.
На партійній конференції 25 вересня рішення про висунення кандидатури Терехова підтримали одноголосно. Син Геннадія Кернеса Кирило, який очолює фракцію «Блоку Кернеса» заявив, що висунення Терехова хотів би й сам покійний мер.
Ігор Терехов заявив, що команда «Блоку Кернеса» найближчим часом представить стратегію розвитку Харкова з детальним планом дій у кожній зі сфер життя міста.
Нагадаємо, у Харкові міська територіальна виборча комісія на засіданні прийняла рішення про реєстрацію шести кандидатів на посаду мера.