Журналіст Іванов балотуватиметься в Раду за мажоритарним округом від «Слуги народу»



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Журналіст, блогер, ведучий політичного ток-шоу «Право на владу» Сергій Іванов Фото: facebook.com / Serhii Ivanov

Джерело у політичній силі зазначає, що Сергій Іванов балотуватиметься за мажоритарним округом №217 у Києві на Оболоні

Журналіст Сергій Іванов вирішив балотуватися в депутати Верховної Ради на дострокових виборах 21 липня за мажоритарним округом від партії «Слуга народу». Про це повідомив представник партії, повідомляють «Українські новини».

«Це правда. Він йде за мажоритаркою», - сказав співробітник пресслужби.

Водночас він не повідомив, в якому окрузі буде балотуватися Іванов.

Разом з тим, як повідомляють «Українські новини» з посиланням на власне джерело у політичній силі, Іванов балотуватиметься за мажоритарним округом №217 у Києві на Оболоні.

Сергій Іванов народився 26 серпня 1976 року. Закінчив Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Працював в органах прокуратури. Пізніше був прийнятий на посаду заступника департаменту контролю за обігом підакцизних товарів Луганської податкової адміністрації, звідки був звільнений за публічну підтримку Євромайдану. На початку жовтня 2016 року Сергій Іванов разом з Наталією Мосейчук стали провідними ведучими ток-шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1.

Як повідомлялось, партія «Слуга народу» оголосила про початок «постпраймеріз» та пропонує повідомляти про «негідних» кандидатів.

Нагадаємо, на з’їзді партії «Слуга народу» представили першу сотню виборчого списку на позачергові вибори до Верховної Ради.

До першої десятки потрапили Дмитро Разумков, голова партії «Слуга народу», Руслан Стефанчук, радник та представник Зеленського у Верховній Раді, Ірина Венедіктова, радниця штабу Зеленського з юридичних питань, Давід Арахамія, волонтер, Галина Янченко, експертка з питань антикорупційної політики, Михайло Федоров, керівник digital-напряму «Слуги народу», Олександр Корнієнко, керівник передвиборчого штабу партії, Анастасія Красносільска, експертка з податкового та антикорупційного законодавства, Олександр Ткаченко, директор каналу «1+1» та Жан Беленюк, чемпіон світу з грекоримської боротьби.

Слід нагадати, що останнє соцпитування показує підтримку президентської партії на рівні 48,2%, що да їй 136 місць в парламенті з 225-и (це тільки за партійним списком).

Про те, хто від партії Зеленського пішов по мажоритарці, читайте в матеріалі «Юзик», блогери Дубинський і Бужанський. «Слуга народу» назвала кандидатів на мажоритарних округах».

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