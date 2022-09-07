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Онук Путіна вперше потрапив в об'єктиви журналістів (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Онук Путіна вперше потрапив в об'єктиви журналістів (фото)
Роман Фаассен – син старшої дочки глави Кремля Марії Воронцової 
фото: The Daily Mail  

Юний родич диктатора потрапив на фото під час чемпіонату Росії з картингу 

Десятирічний онук президента РФ Володимира Путіна Роман Фаассен уперше потрапив на фото журналістів під час етапу чемпіонату Росії з картингу в Татарстані. Зараз він готується до наступних перегонів, які через нещодавні вибухи в тимчасово окупованому Криму перенесли з Євпаторії в Чечню. Знімки опублікувало британське видання Daily Mail.

За даними журналістів, зараз Фаассен посідає 28 місце в класі міні на чемпіонаті Росії з картингу. На знімках можна побачити, що на спортивній формі дитини зображені прапори Росії та Нідерландів, проте на його карті є кольори тільки російського прапора. Перенесені перегони заплановані на 9 вересня.

Онук Путіна вперше потрапив в об'єктиви журналістів (фото) фото 1

Онук Путіна, який представляє на змаганнях Москву, цього сезону вже п'ять разів брав участь у перегонах у столиці Чечні Грозному, Зеленограді, двічі в Рязані, а також у селищі Багаті Саби під Казанню.

Видання нагадало, що Фаассен є сином старшої дочки російського лідера, 37-річної Марії Воронцової, від першого шлюбу з нідерландським бізнесменом Йоррітом Йостом Фаассеном. Той є сином полковника НАТО й тривалий час працював у РФ у компаніях «Газпромбанк-Інвест» і «Будтрансгаз». 

Йорріт Йост Фаассен, ексчоловік Марії Воронцової
Йорріт Йост Фаассен, ексчоловік Марії Воронцової

Щодо самої доньки Путіна, то Воронцова народилася в шлюбі президента РФ і його колишньої дружини Людмили, колишньої першої леді Росії. 37-річна Марія працює в галузі дитячої ендокринології, є провідною науковою співробітницею профільного Національного медичного дослідницького центру при міністерстві охорони здоров'я РФ.

Марія Воронцова, фото російських ЗМІ
Марія Воронцова, фото російських ЗМІ

Наразі, за даними ЗМІ, Воронцова в стосунках із 34-річним московським менеджером Євгеном Нагорним.

Євген Нагорний
Євген Нагорний

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України вперше затвердив санкції щодо дочок лідера держави-агресора – Марії Воронцової та Катерини Тихонової. Остання нещодавно обійняла посаду співголови координаційної ради з імпортозаміщення при Російському союзі промисловців та підприємців (РСПП). Партнером Тихонової наразі є російський танцівник Ігор Зеленський

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Теги: путін росія

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