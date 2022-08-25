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Кремлівська охорона і побачення у Німеччині: нові деталі про життя доньки Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Кремлівська охорона і побачення у Німеччині: нові деталі про життя доньки Путіна
Катерина Тихонова користувалася охороною президента РФ з 2016 по 2020 рік
фото з відкритих джерел

Журналісти з’ясували, що кремлівська охорона супроводжувала Катерину Тихонову на побачення

Охоронці Служби безпеки російського диктатора Володимира Путіна з 2016 по 2020 рік супроводжували доньку президента Катерину Тихонову у Мюнхен на побачення з танцівником Ігорем Зеленським. Про це пишуть «Важные истории» та Der Spiegel у спільному розслідуванні.

Журналісти зазначають, що за п'ять років співробітники Служби безпеки майже 100 разів бронювали готелі для охорони Тихонової: більше 40 разів в Німеччині, а також в Росії, Австрії та Італії. Вони супроводжували дочку Путіна групами по 9-12 осіб.

Тихонова виїжджала за кордон десятки разів на рік. Одна з поїздок, підрахували журналісти, обійшлася російському бюджету майже в 2 млн рублів.

Також дочка Путіна використовувала бізнес-джети Gulfstream G650 і Bombardier для зустрічей із Зеленським. Вартість години оренди таких же бізнес-джетів становить близько 7-10 тис. євро. Таким чином, один переліт до Мюнхена і назад міг коштувати близько 40 тис. євро.

При цьому в Росії члени сім'ї президента мають право на державну охорону, тільки якщо проживають спільно з ним або супроводжують в поїздках, уточнили журналісти.

Як повідомили джерела Der Spiegel, часті поїздки Тихонової та її охорони привернули увагу німецьких спецслужб, які почали стежити за дочкою президента і співробітниками СБП.

Ігор Зеленський шість років керував Баварським балетом. У травні журналісти з'ясували, що танцівник перебуває у стосунках з дочкою Путіна Тихоновою, у пари є спільна дочка. Зеленський покинув свій пост у квітні цього року, пояснивши звільнення «сімейними обставинами».

Катерина Тихонова – молодша донька президента Росії Володимира Путіна. Вона народилася 31 серпня 1986 року в німецькому Дрездені, де тоді служив у КДБ Путін. Закінчила Московський державний університет, є кандидатом фізико-математичних наук і очолює компанію «Инопрактика».

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну США, Євросоюз, Канада і Японія ввели санкції проти доньок російського президента – Катерини Тихонової та Марії Воронцової.

Також раніше стало відомо, що Катерину Тихонову призначили співголовою координаційної ради Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП) з імпортозаміщення та технологічної незалежності. 

Раніше ректор університету, де навчалася дочка Путіна, розказав, як вона вчилася.

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Теги: росія Німеччина путін

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