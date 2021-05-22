Журналістські розслідування стосовно Медведука перевіряють експерти – СБУ

Служба безпеки України має інформацію щодо лідера ОПЗЖ, яку поки що не можна розголошувати

Журналістські розслідування щодо ймовірних протизаконних дій лідера «Опозиційної платформи «За життя», народного депутата Віктора Медведчука протягом 2014-2018 років наразі перевіряють експерти. Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко, повідомляє УНН.

Спікер СБУ зазначив, що на спільному брифінгу глави СБУ і генпрокурора була оприлюднена тільки та інформація, яку в наразі можна розголосити.

«На брифінгу, який проводив голова Служби безпеки України й генеральний прокурор, була озвучена лише частина фактів, які ми зараз можемо розголошувати», – повідомив речник спецслужби.

Дехтяренко доповнив, що існують й інші факти, щодо яких зараз триває розслідування, тому ознайомити з цими матеріалами громадськість поки неможливо.

«З огляду на те, що слідчі дії досі продовжуються, з іншими фактами ми поки що в публічну площину виходити не можемо», – резюмував спікер СБУ.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на Медведчука вдягли електронний браслет.

18 травня домашній арешт Медведчука оскаржили і прокурори, і його адвокати. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.

При цьому захист лідера «ОПЗЖ» Віктора Медведчука стверджує, що він не передавав президенту Росії Володимиру Путіну дані щодо військової бази.