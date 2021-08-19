Організатори пояснили, що означали радянські декорації на Алеї Небесної сотні

Організатори переконують, що столична влада не заперечувала щодо постанови на Алеї Героїв Небесної сотні

Організатори постановки на Алеї Небесної сотні пояснили виданню LIGA.net його концепцію, та функцію, що виконували у ньому декорації радянських часів.

Зі слів організаторів постанови, ключовою ідеєю був проліт крізь історію країни від часів Київської Русі-України до сьогодення, і реальні фотографії загиблих героїв на Алеї та бруківка Інститутської мали бути її фіналом та нагадати про події Революції Гідності. А Інститутську обрали місцем розташування композиції, щоб підкреслити її роль в історичній пам’яті українців.

«Зйомка «суб'єктивною камерою» мала перевести погляд глядачів від реконструкції до меморіалу, до реальних фотографій загиблих героїв і до реальної бруківки, яка зберігає пам'ять тих подій», — зазначає видання.

Щодо радянської атрибутики, то вона, на думку організаторів, мала лише передавати колорит епохи у відповідних сценах: в інтер’єрах типової радянської квартири сім’я дивиться трансляцію історичного засідання Верховної Ради, де проголошується Незалежність, вболівальник радіє до сліз історичній перемозі київського «Динамо», а біля автоматів з газировкою лунає «Червона рута».

Організатори повідомили, що у КДМА були в курсі концепції постанови, не мали заперечень, а на питання, чи потрібні якісь дозволи, відповідали, що ні.

Нагадаємо, 17 серпня на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві прямо посеред меморіалу встановлювали декорації в радянському стилі для якоїсь святкової постановки. Причому, декорації закрили портрети загиблих Героїв.

Того ж дня працівники комунальних служб Києва разом із активістами почали демонтувати декорації. Правоохоронці намагалися завадити цьому, сталися сутички.

Мер Києва Віталій Кличко дав доручення Департаменту міського благоустрою КМДА демонтувати інсталяції, встановлені на Алеї Героїв Небесної сотні.