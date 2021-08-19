24 серпня столичний транспорт працюватиме на дві години довше

Маршрути наземного транспорта, що проходять біля станцій метро, працюватимуть довше

У зв’язку із масштабним святкуванням 30-річчя Незалежності України в Києві в ніч із 24 на 25 серпня на 2 години буде продовжено роботу столичного метрополітену та наземного пасажирського транспорту загального користування. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Зокрема, подовжать роботу наземного громадського транспорту, організувавши перевезення пасажирів існуючими маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, і після проходження останніх пар його потягів.

Як повідомлялося, 23-24 серпня заплановані зміни у роботі столичного метрополітену.

24 серпня від початку роботи метрополітену до 13:00 закриють на вхід та вихід станцію метро «Майдан Незалежності» та перехід між станціями «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» (проїзд потягів здійснювати без зупинки на станції «Майдан Незалежності»).

24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють на вхід та вихід станцію метро «Хрещатик» (на вул. Інститутській).

Також у разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту (початок концерту о 18:30), в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро «Олімпійська». Також після закінчення концерту можливе обмеження (закриття) на вхід станцій метрополітену «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» і «Палац Спорту».

Читайте також: