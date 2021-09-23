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    Коронавірус у Росії за добу забрав рекордну кількість життів

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    Найбільше смертей зафіксовано в Москві (54) - Коронавірус у Росії за добу забрав рекордну кількість життів
    Найбільше смертей зафіксовано в Москві (54)
    Фото: Tass

    Від наслідків захворювання в РФ померло 820 людей

    У Росії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей, останній такий сплеск був зафіксований 26 серпня. Згідно офіційних даних, від наслідків захворювання в РФ померло 820 осіб за добу.

    Найбільше смертей зафіксовано в Москві (54), Санкт-Петербурзі (53) і Свердловській області (36).

    За добу в Росії коронавірус діагностували у 21 438 осіб. Це майже на 2000 випадків більше, ніж днем раніше.

    Різке зростання захворюваності Covid-19 відмічене, зокрема, в Москві – 3445 нових випадків, це максимальне значення з кінця липня.

    Всього з початку пандемії в Росії зафіксували понад 7,3 мільйонів випадків зараження і понад 201 тисячі смертей.

    В Україні вчора медики зафіксували 7866 нових підтверджених випадків Covid-19.

    Крім того, Одещина продовжує перебувати в переліку регіонів-лідерів за кількістю нових пацієнтів з Covid-19. Найбільше хворих за добу зафіксували в Харківській області – 839 людей. Також до регіонів з найбільшою кількістю підтверджених інфікувань потрапили Львівська (685), Донецька (520), Дніпропетровська (456) та Одеська (407) області. У столиці за минулу добу коронвірус підтвердили у 467 людей.

    Нагадаємо, відсьогодні Україна перебуває у «жовтій» зоні адаптивного карантину.

    Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

    До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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    Теги: Росія коронавірус
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    Коронавірус у Росії за добу забрав рекордну кількість життів