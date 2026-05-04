«Ви не виграєте цю війну». Келлог жорстко звернувся до Кремля

Лариса Голуб
glavcom.ua
Келлог пояснив Путіну, чому Росія вже програла
фото: Офіс президента України

Кіт Келлог пояснив Москві, чому ставка на виснаження України не спрацює

Колишній спецпредставник Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії Кіт Келлог зробив резонансну заяву про реальний стан справ на фронті. В ефірі телеканалу Fox News він розвінчав міфи російської пропаганди про «успіхи» РФ і закликав Кремль до реальних переговорів, інформує «Главком».

На думку американського генерала у відставці, результати російської агресії за останні роки є мізерними порівняно з витраченими ресурсами. Келлог наголосив на професіоналізмі українських захисників:

  • Блискуча оборона: З 2014 року Україна втратила лише близько 1% своєї території.
  • Відсутність стратегічних проривів: Якби Росія справді мала успіх, бої б тривали за Дніпром, у Харкові чи Києві. Натомість лінія фронту залишається відносно стабільною вже тривалий час.

Келлог висловив чітку позицію: час ілюзій для Москви вичерпано.

«Якби Росія справді перемагала, то це було б по той бік Дніпра, у Харкові, у Києві. Це не так. Моє послання Москві просте: ви не перемагаєте, ви програєте», – заявив Келлог.

Кіт Келлог також додав, що єдиний логічний вихід для Росії в цій ситуації – сідати за стіл переговорів, оскільки подальша ескалація лише поглиблюватиме її поразку.

Колишній спецпредставник США також нагадав, що очільник Кремля Володимир Путін сам створив собі цю проблему. Росія вже втратила, за різними оцінками, від 1,2 до 1,4 млн людей убитими та пораненими.

«Главком» писав, що російська окупаційна армія поступово відмовляється від масових атак «живою хвилею» та переходить до нової тактики малих груп, яка може бути складнішою для виявлення і потенційно небезпечнішою для української оборони. Ситуацію кардинально змінили технології. Дрони ведуть постійне спостереження за полем бою, швидко виявляючи великі скупчення військ, а засоби радіоелектронної боротьби ускладнюють координацію. У цих умовах масові штурми стали ще менш результативними.

Нагадаємо, російське командування намагається приховати масштабну невдачу на фронті. Замість обіцяного «великого наступу», у квітні 2026 року окупаційні війська продемонстрували найгіршу динаміку за останні півтора року, втративши контроль над значними територіями. 

