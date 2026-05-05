Удари по «гаманцю» Кремля: скільки вже втратив ворог через атаки по НПЗ

Лариса Голуб
фото з відкритих джерел

Україна здійснила понад 20 ударів по нафтовій інфраструктурі Росії у 2026 році 

З початку 2026 року Україна здійснила понад 20 успішних ударів по ключових об'єктах нафтової промисловості Росії. Економічні втрати країни-агресора від цих атак уже перевищили $7 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію The Washington Post.

«Україна посилює удари безпілотників по російських нафтових об'єктах, чотири рази за два тижні вдаривши по ключовому нафтопереробному заводу в Чорному морі та спричинивши багатоденну канцерогенну пожежу, яку екологи називають однією з найгірших екологічних катастроф країни з часів розпаду Радянського Союзу», – пише видання.

фото з відкритих джерел

Оглядачі видання пишуть, що найбільш болючими для російського бюджету стали атаки наприкінці березня та на початку квітня. Під прицілом опинилися стратегічні нафтові термінали:

  • Усть-Луга та Приморськ на Балтійському морі;
  • Новоросійськ на Чорному морі.

Тільки серія ударів по цих об'єктах коштувала Росії близько $2,2 млрд недоотриманих доходів.

За повідомленнями The Washington Post та свідченнями у місцевих пабліках, мешканці Туапсе занепокоєні наслідками ударів по місцевому НПЗ та нафтовому терміналу. Люди звинувачують владу у замовчуванні масштабів екологічної та медичної катастрофи.

фото з відкритих джерел

Через пошкодження терміналів та систем скидання стався витік нафтопродуктів у море. Місцеві публікують кадри з масляними плямами на узбережжі, проте офіційна влада РФ запевняє, що «ситуація під контролем», а норми забруднення нібито не перевищені. Мешканці вважають це прямим приховуванням екоциду.

«Главком» писав, що у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

До слова, від початку року Російська Федерація втратила щонайменше $7 млрд через удари України по нафтовій інфраструктурі. Як зазначив глава держави Володимир Зеленський, за підсумками квітня «далекобійні санкції» України вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.

