Сибіга озвучив щоденну вартість війни для України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що один день повномасштабної війни коштує Україні приблизно $450 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра під час дискусії у межах конференції PISM Strategic Ark.

May 13, 2026

За словами Сибіги, через масштабні бойові дії та потреби оборони витрати України залишаються колосальними навіть на четвертому році війни.

Як зазначається, станом на сьогодні повномасштабна війна триває вже 1540 днів. Якщо виходити з озвученої оцінки, сумарні витрати України на ведення війни перевищили $690 млрд.

Водночас значна частина фінансування українських військових потреб забезпечується за рахунок допомоги західних партнерів. Йдеться як про пряме фінансування бюджету, так і про постачання озброєння, техніки та боєприпасів.

Раніше глава Офісу президента Кирило Буданов також заявляв, що Україна веде бойові дії переважно завдяки підтримці західних держав.

Нагадаємо, Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) заявила, що у 2025 році військові витрати Росії могли становити приблизно половину державного бюджету та близько 10% від валового внутрішнього продукту країни. У німецькій розвідці зазначили, що реальні витрати РФ на оборону та війну є значно вищими за офіційно задекларовані Москвою показники.

За даними BND, Росія приховує частину витрат через окремі бюджетні статті, пов’язані з будівельними проєктами Міноборони, військовими ІТ-програмами та соціальними виплатами військовослужбовцям. У Берліні наголосили, що масштабне фінансування армії свідчить не лише про продовження війни проти України, а й про довгострокову підготовку Росії до нарощування військового потенціалу поблизу східного флангу НАТО.