«Намагаються з народу здерти зайве». Експрезидент «Спартака» поскаржився на податки в Росії

Червиченко: З новою системою оподаткування вести бізнес у Росії зараз жахливо

Колишній президент московського футбольного клубу «Спартак» Андрій Червиченко у розмові з пропагандистами поділився думкою про те, наскільки змінилися умови для ведення бізнесу в Росії. Про це інформує «Главком».

З 1 січня 2026 року в Росії основна ставка ПДВ підвищилася з 20% до 22%.

«З новою системою оподаткування вести бізнес у Росії зараз жахливо. Всі ці речі породжують структури, які цим бізнесом ніколи не займалися. І вони не розуміють, як усе це працює. Їм спустили рознарядку більше податків зібрати, і гадають, що якщо вже по остриженій вівці ще тричі провести машинкою, буде вовна. Але буде не вовна, а здерта шкіра, а далі м'ясо.

Очевидно, вони не знають і не розуміють, з якою швидкістю закриваються підприємства. Думаю, вже до осені результат буде гнітючий. Якщо навіть Зюганов говорить із трибуни Держдуми, що в економіці влаштували такий бардак, що до осені буде революція... А це комуністи, які завжди мріють про революцію. Якщо вони застерігають від цього, уявляєте, що діється насправді?

Там сидять настільки некомпетентні люди, що навіть не можуть прорахувати те, що намагаються з народу зайве здерти, скільки ніхто платити не може. Відповідно вони не отримають навіть те, що отримували раніше. Для цього у нас є ті, хто має з цим розбиратися. Але поки що все схоже на якийсь груповий кретинізм», – сказав Червиченко.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.