Україна виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи з самбо
Континентальна першість з самбо проходила у Грузії
Українська збірна з самбо виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи у Грузії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.
Наші спортсмени та спортсменки успішно виступили у обох розділах
Бойове самбо:
- Чемпіонами Європи стали Василь Івоняк (до 79 кг) та Петро Давиденко (до 88 кг), для якого це третє золото континентальних першостей.
- Єгор Леонов (понад 98 кг) – срібний призер.
- Владислав Кирилюк (до 58 кг), Павло Напалков (до 71 кг), Євген Макаров (до 98 кг) здобули бронзові нагороди.
Спортивне самбо:
- Сніжана Пліш (до 54 кг), Галина Ковальська (до 80 кг) і Роман Труш (до 71 кг) – віцечемпіони.
- Бронзовими призерками стали: Діана Тулунжи (до 65 кг), Валерія Каніковська (до 72 кг), Анастасія Комович (понад 80 кг).
У медальному заліку Чемпіонату Європи Україна посіла друге місце.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
