Україна виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи з самбо

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Континентальна першість з самбо проходила у Грузії

Українська збірна з самбо виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи у Грузії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Наші спортсмени та спортсменки успішно виступили у обох розділах

Бойове самбо:

  • Чемпіонами Європи стали Василь Івоняк (до 79 кг) та Петро Давиденко (до 88 кг), для якого це третє золото континентальних першостей.
  • Єгор Леонов (понад 98 кг) – срібний призер.
  • Владислав Кирилюк (до 58 кг), Павло Напалков (до 71 кг), Євген Макаров (до 98 кг) здобули бронзові нагороди.

Спортивне самбо:

  • Сніжана Пліш (до 54 кг), Галина Ковальська (до 80 кг) і Роман Труш (до 71 кг) – віцечемпіони.
  • Бронзовими призерками стали: Діана Тулунжи (до 65 кг), Валерія Каніковська (до 72 кг), Анастасія Комович (понад 80 кг).

У медальному заліку Чемпіонату Європи Україна посіла друге місце.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: самбо спорт

