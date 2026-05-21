Україна виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи з самбо

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Континентальна першість з самбо проходила у Грузії

Українська збірна з самбо виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи у Грузії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Наші спортсмени та спортсменки успішно виступили у обох розділах

Бойове самбо:

Чемпіонами Європи стали Василь Івоняк (до 79 кг) та Петро Давиденко (до 88 кг), для якого це третє золото континентальних першостей.

Єгор Леонов (понад 98 кг) – срібний призер.

Владислав Кирилюк (до 58 кг), Павло Напалков (до 71 кг), Євген Макаров (до 98 кг) здобули бронзові нагороди.

Спортивне самбо:

Сніжана Пліш (до 54 кг), Галина Ковальська (до 80 кг) і Роман Труш (до 71 кг) – віцечемпіони.

Бронзовими призерками стали: Діана Тулунжи (до 65 кг), Валерія Каніковська (до 72 кг), Анастасія Комович (понад 80 кг).

У медальному заліку Чемпіонату Європи Україна посіла друге місце.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце