Тіньовий флот РФ розширився. Нові судна вже працюють на санкційних маршрутах

Єгор Голівець
РФ переоформила танкери і відправила в Арктику
Танкери змінили прапори й власників: газ вивозять попри обмеження

Росія продовжує нарощувати тіньовий флот для експорту енергоресурсів, попри санкції США та Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Чотири судна рухаються у напрямку Арктики
За даними агентства, щонайменше чотири танкери для перевезення скрапленого природного газу: «Космос», «Луч», «Оріон» і «Меркурій» – нещодавно змінили прапор на російський та прямують у напрямку Арктики.

Згідно з даними відстеження суден, частина з них рухається Північною Атлантикою, а один із танкерів сигналізує про курс на Мурманськ. Порт розташований поблизу плавучого газосховища Saam, яке використовується для експорту з проєкту Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями США.

За інформацією бази даних Equasis, зміна реєстрації та прапорів відбулася у березні-квітні після передачі суден новим власникам. Раніше танкери належали компанії Oman Ship Management Co. або пов’язаним із нею структурам.

Bloomberg зазначає, що ці судна мають характерні ознаки “тіньового флоту”: вони старші за сучасні СПГ-танкери, передані маловідомим компаніям і працюють через непрозорі схеми власності та посередників.

Загалом, за оцінками агентства, щонайменше 16 танкерів уже залучалися до перевезення СПГ із російських проєктів, які перебувають під санкціями. Один із них раніше був пошкоджений у березні та виведений з експлуатації.

Росія системно використовує морську логістику для обходу обмежень і збереження експорту енергоносіїв, попри санкційний тиск з боку Заходу.

Нагадаємо, що сили оборони України провели успішну операцію з нейтралізації судна, яке забезпечувало економічну спроможність агресора. У відкритому морі було атаковано танкер Marquise, що використовувався РФ для незаконного експорту нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень.

Читайте також:

Читайте також

Митні доходи росії у 2025 році впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії
Розвідка: економіка Росії входить у системну кризу
Вчора, 14:35
Президент заслухав доповіді ГУР і Служби зовнішньої розвідки про стан економіки у Росії
Масштабування роботизованих комплексів та захист від балістики. Зеленський провів Ставку
27 квiтня, 17:17
«Дружба» ціною 90 мільярдів: як політика ЄС грає на руку Кремлю
«Дружба» ціною 90 мільярдів: як політика ЄС грає на руку Кремлю
23 квiтня, 09:59
Зеленський заявив, що послаблення санкцій дає РФ $10 млрд на нові удари по Україні
Зеленський назвав суму, яку Росії отримала через послаблення санкцій США
19 квiтня, 11:08
Ердоган вірить, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу
Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна
18 квiтня, 15:33
Ворог поширює фейк про дезертирство українських бійців
Росіяни розганяють у мережі фейкове відео про втечу з позицій бійців 36-ї бригади
7 квiтня, 08:17
Реальна картина на землі не змінюється вже пару місяців
Окупанти планують оточити Костянтинівку. Чому це заздалегідь провал
6 квiтня, 11:35
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
4 квiтня, 05:53
Російський бізнес допустив кризу
Російські підприємства тонуть у зарплатних боргах: що відомо
30 березня, 08:11

Бійці ГУР розгромили групу «кадировців». Втрати ворога стали рекордними з 2022 року
Бійці ГУР розгромили групу «кадировців». Втрати ворога стали рекордними з 2022 року
«Іран не може взяти себе в руки». Трамп пригрозив Тегерану згенерованим зображенням
«Іран не може взяти себе в руки». Трамп пригрозив Тегерану згенерованим зображенням
Тіньовий флот РФ розширився. Нові судна вже працюють на санкційних маршрутах
Тіньовий флот РФ розширився. Нові судна вже працюють на санкційних маршрутах
СБУ підтвердила удар по нафтовому хабу РФ за 1500 км від кордону
СБУ підтвердила удар по нафтовому хабу РФ за 1500 км від кордону
Перші мільярди вже на підході. ЄС розповів деталі фінансування України
Перші мільярди вже на підході. ЄС розповів деталі фінансування України
Німеччина затримала шпигуна РФ. Агент передавав дані про допомогу Україні
Німеччина затримала шпигуна РФ. Агент передавав дані про допомогу Україні

Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03
Торгівля людьми і відмивання грошей: поліція Польщі затримала українців
Сьогодні, 13:35
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20
Середняк Прем'єр-ліги відмовиться від форварда «Динамо» – ЗМІ
Сьогодні, 12:05
Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
