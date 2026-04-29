Тіньовий флот РФ розширився. Нові судна вже працюють на санкційних маршрутах

Танкери змінили прапори й власників: газ вивозять попри обмеження

Росія продовжує нарощувати тіньовий флот для експорту енергоресурсів, попри санкції США та Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Чотири судна рухаються у напрямку Арктики фото: Bloomberg

За даними агентства, щонайменше чотири танкери для перевезення скрапленого природного газу: «Космос», «Луч», «Оріон» і «Меркурій» – нещодавно змінили прапор на російський та прямують у напрямку Арктики.

Згідно з даними відстеження суден, частина з них рухається Північною Атлантикою, а один із танкерів сигналізує про курс на Мурманськ. Порт розташований поблизу плавучого газосховища Saam, яке використовується для експорту з проєкту Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями США.

За інформацією бази даних Equasis, зміна реєстрації та прапорів відбулася у березні-квітні після передачі суден новим власникам. Раніше танкери належали компанії Oman Ship Management Co. або пов’язаним із нею структурам.

Bloomberg зазначає, що ці судна мають характерні ознаки “тіньового флоту”: вони старші за сучасні СПГ-танкери, передані маловідомим компаніям і працюють через непрозорі схеми власності та посередників.

Загалом, за оцінками агентства, щонайменше 16 танкерів уже залучалися до перевезення СПГ із російських проєктів, які перебувають під санкціями. Один із них раніше був пошкоджений у березні та виведений з експлуатації.

Росія системно використовує морську логістику для обходу обмежень і збереження експорту енергоносіїв, попри санкційний тиск з боку Заходу.

Нагадаємо, що сили оборони України провели успішну операцію з нейтралізації судна, яке забезпечувало економічну спроможність агресора. У відкритому морі було атаковано танкер Marquise, що використовувався РФ для незаконного експорту нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень.