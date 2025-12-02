Головна Спорт Новини
Російські лижники за допомогою суду отримали можливість потрапити на Олімпіаду-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії
фото: AP

Росія виграла позов у ​​CAS до Міжнародної федерації лижного спорту і сноуборду

Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію на рішення про недопуск росіян до турнірів Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS). Про це повідомив міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов, інформує «Главком».

«Росія виграла позов у ​​CAS до Міжнародної федерації лижного спорту і сноуборду. Арбітри визнали вимоги російської сторони обґрунтованими і правомірними, відповідно до рішення Міжнародного олімпійського комітету FIS зобов'язали допустити російських спортсменів до змагань в олімпійських дисциплінах у нейтральному статусі, а спортсменів у паралімпійських дисциплінах на тих же умовах, що й спортсменів з інших країн, тобто під національним прапором і з усіма національними символами», – написав Дегтярьов.

21 жовтня рада Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду продовжила відсторонення російських та білоруських спортсменів, яке було прийнято у 2022 році через агресію РФ проти Україні. За нього проголосувало 12 членів FIS, проти – 10. У відповідь на це рішення РФ подала апеляцію до CAS.

Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

