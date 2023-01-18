Авіакатастрофа на Київщині, США виділяють $125 на ремонт української енергосиcтеми. Головне за 18 січня

Арестович потрапив до бази «Миротворця»

Внаслідок падіння гелікоптера на Київщині загинуло 14 і постраждало 25 осіб, Сполучені Штати виділяють $125 на ремонт української енергосиcтеми і готують один із найбільших пакетів військової допомоги Україні, Банкова повідомила, за яких умов Україна може погодитися на переговори з РФ. Ці та інша новини 18 січня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Трагедія у Броварах. Причини, імена жертв та реакція світу

Вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ. Вертоліт впав поряд з дитячим садком на вулиці Петлюри приблизно о 08:20. Внаслідок потужного вибуху спалахнула пожежа, пошкодження отримали будівля садка та один з довколишніх багатоквартирних будинків. Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи у Броварах завершені. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

Речник президента озвучив, за яких умов Україна може погодитися на переговори з РФ

Україна може погодитися на переговори з Росією, якщо вони базуватимуться на низці базових, універсальних принципів. Про це розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров. Наразі Росія не хоче справжніх переговорів, а лише вимагає згоди Києва на ультиматуми Кремля.

Будь ласка, читайте текст після реклами

США готують один із найбільших пакетів військової допомоги Україні – CNN

Сполучені Штати Америки готуються найближчими днями оголосити про один з найбільших пакетів військової допомоги Україні, в якому, як очікується, не буде танків. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох поінформованих американських чиновників.

Арестович потрапив до бази «Миротворця»

Колишнього позаштатного радника голови Офісу президента та ексспікера української делегації в тимчасовій контактній групі щодо Донбасу Олексія Арестовича внесли до бази Миротворця. Головне фото Арестовича на «Миротворці» – в акторському образі починаючої співачки Люсі яку той зіграв у фільмі «Не бійся, я поруч»

США виділяють $125 млн на ремонт української енергосистеми

Адміністрація президента США Джо Байдена скерує $125 млн на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

Нагадаємо, триває 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України.