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Авіакатастрофа на Київщині, США виділяють $125 на ремонт української енергосиcтеми. Головне за 18 січня

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Авіакатастрофа на Київщині, США виділяють $125 на ремонт української енергосиcтеми. Головне за 18 січня
Внаслідок падіння гелікоптера 18 січня загинуло керівництво МВС
фото МВС України

Арестович потрапив до бази «Миротворця»

Внаслідок падіння гелікоптера  на Київщині загинуло 14  і постраждало 25 осіб, Сполучені Штати виділяють $125 на ремонт української енергосиcтеми і готують один із найбільших пакетів військової допомоги Україні, Банкова повідомила, за яких умов Україна може погодитися на переговори з РФ. Ці та інша новини 18 січня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних подій.

Трагедія у Броварах. Причини, імена жертв та реакція світу

Вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ. Вертоліт впав поряд з дитячим садком на вулиці Петлюри приблизно о 08:20. Внаслідок потужного вибуху спалахнула пожежа, пошкодження отримали будівля садка та один з довколишніх багатоквартирних будинків. Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи у Броварах завершені. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

Речник президента озвучив, за яких умов Україна може погодитися на переговори з РФ

Україна може погодитися на переговори з Росією, якщо вони базуватимуться на низці базових, універсальних принципів. Про це розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров. Наразі Росія не хоче справжніх переговорів, а лише вимагає згоди Києва на ультиматуми Кремля.

США готують один із найбільших пакетів військової допомоги Україні – CNN

Сполучені Штати Америки готуються найближчими днями оголосити про один з найбільших пакетів військової допомоги Україні, в якому, як очікується, не буде танків. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох поінформованих американських чиновників.

Арестович потрапив до бази «Миротворця»

Колишнього позаштатного радника голови Офісу президента та ексспікера української делегації в тимчасовій контактній групі щодо Донбасу Олексія Арестовича внесли до бази Миротворця. Головне фото Арестовича на «Миротворці» – в акторському образі починаючої співачки Люсі яку той зіграв у фільмі «Не бійся, я поруч»

США виділяють $125 млн на ремонт української енергосистеми

Адміністрація президента США Джо Байдена скерує $125 млн на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

Нагадаємо, триває 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України.

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Теги: росія енергетика США війна тероризм Київщина

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