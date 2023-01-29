WSJ пояснила, чому Захід збільшив допомогу Україні

Краще дати Україні більш досконалу зброю, яка могла б допомогти їй змінити динаміку війни

Деякі офіційні особи побоюються, що Кремль може перемогти у війні на виснаження

Країни Заходу стрімко збільшили військову допомогу Україні через занепокоєння, що час може бути на боці Росії. І це контрастує з настроями, які були широко поширені минулої весни, коли російські війська відступали з Києва, пише The Wall Street Journal.

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Оскільки первинний план Путіна зазнав невдачі, уряди західних країн сподівалися, що чим довше триватимуть бої, тим більша ймовірність того, що Україна переможе.

Та що ближчою є перша річниця вторгнення Росії в Україну, то менша ця впевненість. Натомість деякі офіційні особи побоюються, що Кремль може перемогти у війні на виснаження, бо, вочевидь, він продовжить кидати людей і військову техніку на фронт.

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Тоді краще дати Україні більш досконалу зброю, яка могла б допомогти їй змінити динаміку війни та підірвати боєздатність Росії, пише видання.

Армія РФ зазнала великих втрат і відчуває нестачу, зокрема, високоточних ракет.

Деякі з найжорсткіших санкцій Заходу, такі як нафтове ембарго та обмеження цін на експорт російської нафти, також лише зараз починають діяти. За прогнозами, цього року російська економіка зазнає значної рецесії, і її потенціал, ймовірно, залишатиметься обмеженим протягом наступних років.

Проте немає жодних ознак того, що санкції зупинять російську армію або спричинять такий економічний тиск на Кремль, що це підірве підтримку війни всередині РФ.

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Ба більше, Росія планує розпочати новий наступ найближчими місяцями.

Зміна в західному мисленні щодо необхідності прискорення поставок в Україну публічно проявилася останніми днями в рішеннях США, Великобританії та Німеччини відправити в Україну бойові танки західної розробки.

Разом з іншою бронетехнікою і системами ППО ця зброя має допомогти Україні не лише відбити будь-який російський наступ, але й забезпечити Київ засобами для подальшого просування вглиб захоплених Росією територій, що може надати більш вигідну позицію для переговорів (гіпотетичних, – ред.).

Нагадаємо, рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден готується відправити в Україну «значну кількість» танків Abrams M1 і що Білий дім може оголосити про поставку вже 25 січня. Йдеться про 30 таких танків.