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WSJ пояснила, чому Захід збільшив допомогу Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
WSJ пояснила, чому Захід збільшив допомогу Україні
Краще дати Україні більш досконалу зброю, яка могла б допомогти їй змінити динаміку війни
фото з відкритих джерел

Деякі офіційні особи побоюються, що Кремль може перемогти у війні на виснаження

Країни Заходу стрімко збільшили військову допомогу Україні через занепокоєння, що час може бути на боці Росії. І це контрастує з настроями, які були широко поширені минулої весни, коли російські війська відступали з Києва, пише The Wall Street Journal.

Оскільки первинний план Путіна зазнав невдачі, уряди західних країн сподівалися, що чим довше триватимуть бої, тим більша ймовірність того, що Україна переможе.

Та що ближчою є перша річниця вторгнення Росії в Україну, то менша ця впевненість. Натомість деякі офіційні особи побоюються, що Кремль може перемогти у війні на виснаження, бо, вочевидь, він продовжить кидати людей і військову техніку на фронт.

Тоді краще дати Україні більш досконалу зброю, яка могла б допомогти їй змінити динаміку війни та підірвати боєздатність Росії, пише видання.

Армія РФ зазнала великих втрат і відчуває нестачу, зокрема, високоточних ракет.

Деякі з найжорсткіших санкцій Заходу, такі як нафтове ембарго та обмеження цін на експорт російської нафти, також лише зараз починають діяти. За прогнозами, цього року російська економіка зазнає значної рецесії, і її потенціал, ймовірно, залишатиметься обмеженим протягом наступних років.

Проте немає жодних ознак того, що санкції зупинять російську армію або спричинять такий економічний тиск на Кремль, що це підірве підтримку війни всередині РФ.

Ба більше, Росія планує розпочати новий наступ найближчими місяцями.

Зміна в західному мисленні щодо необхідності прискорення поставок в Україну публічно проявилася останніми днями в рішеннях США, Великобританії та Німеччини відправити в Україну бойові танки західної розробки.

Разом з іншою бронетехнікою і системами ППО ця зброя має допомогти Україні не лише відбити будь-який російський наступ, але й забезпечити Київ засобами для подальшого просування вглиб захоплених Росією територій, що може надати більш вигідну позицію для переговорів (гіпотетичних, – ред.).

Нагадаємо, рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії. 

Як повідомлялося, президент США Джо Байден готується відправити в Україну «значну кількість» танків Abrams M1 і що Білий дім може оголосити про поставку вже 25 січня. Йдеться про 30 таких танків.

Читайте також: Як допоможе Україні отримання танків від Заходу: оцінка ISW
Теги: росія економіка зброя санкції експорт ембарго Україна танки фронт наступ

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