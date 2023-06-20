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ЗСУ просуваються під Бахмутом та атакують ворожі позиції – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ просуваються під Бахмутом та атакують ворожі позиції – ISW
Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії
фото з відкритих джерел

Українські війська продовжували контрнаступальні операції, тоді як росіяни атакують біля Куп'янська

Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії, в тому числі українські бійці просунулись під Бахмутом та атакували ворожі позиції на кордоні Запорізької та Донецької областей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). 

Російські війська здобули перемоги в районі Куп’янська та продовжили наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна 19 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, показують, що російські війська просунулися до північної частини Вільшани (приблизно 15 км на північний схід від Куп’янська) у невстановлений день.

У Генштабі України додатково повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового), Ямполівки (17 км на захід від Кремінної), Торського (14 км на захід від Кремінної), на захід від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної), Григорівки (10 км на південь від Кремінної), та Спірного (25 км на південь від Кремінної).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що російські війська ведуть активні наступальні дії на лінії Куп’янськ-Лиман, намагаючись повернути ініціативу.

Українські війська продовжували контрнаступальні операції, тоді як російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Бахмута 19 червня. Російське джерело стверджувало, що українські війська просунулися поблизу Краснополівки (12 км на північний схід від Бахмута) і здійснили додаткові атаки поблизу Берхівки (6 км на північ від Бахмута), Ягідного (на північ від Бахмута), Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута), Озарянівки (13 км на південь від Бахмута).

Маляр заявила, що останній тиждень українські війська продовжували наступ на флангах до Бахмута. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили обмежені наступальні дії росіян поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Російські та українські війська здійснили обмежені атаки на лінії Авдіївка-Донецьк і досягли незначних успіхів станом на 19 червня.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Красногорівки (8 км на північ від Авдіївки), Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька), Побєди та Новомихайлівки (приблизно 30 км на південний захід від Донецька).

На геолокаційних кадрах, опублікованих 18 червня, видно, як російські війська використовують танк Т-54 або Т-55 як бортовий саморобний вибуховий пристрій (ВБІП) поблизу Побєди, але українські сили знищили танк до того, як він досяг українських позицій. Російські війська раніше використовували старіші машини, такі як VBIED.

Українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж адміністративного кордону між західною Донецькою та східною Запорізькою областями 19 червня. Міноборони Росії заявило, що підрозділи 40-ї окремої морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту відбили українську контратаку біля Новодонецького (10 км на південний схід від Великої Новосілки).

Українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області 19 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, показують, що українські сили звільнили П’ятихатки (23 км на південний захід від Оріхова).

Російські військові блогери запевнили, що тривають бої поблизу Новоданилівки (6 км на південь від Оріхова) та Роботиного (15 км на південь від Оріхова).

Російські джерела стверджують, що українські війська завдали ракетного удару по тилу Росії в окупованій Донецькій області. Російські джерела заявили, що українські сили завдали удару HIMARS по Волновасі (54 км на південний захід від Великої Новосілки).

Теги: військові Авдіївка ПВК Вагнера втрати наступ

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