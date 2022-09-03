Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили відзвітували, скільки авіації ворога «приземлили» напередодні

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Повітряні сили відзвітували, скільки авіації ворога «приземлили» напередодні
ЗСУ захищають Україну на землі та в небі 
фото: Генштаб

За добу знищено по п'ять безпілотників та ракет 

За минулу добу 2 вересня та початок доби (до 2.00 год) 3 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та п’ять крилатих ракет морського базування типу «Калібр», випущених окупантами з акваторії Чорного моря. Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України б’є по окупантах на різних напрямках. Екіпажі МіГ-29 та Су-27 забезпечують винищувальне прикриття для ударної авіації та б’ють по позиціях ППО противника протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM.

«Бомбардувальна та штурмова авіація традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах, складах боєприпасів, запасах паливно-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та броньованої техніки окупантів», – йдеться в повідомленні. 

Повітряні сили відзвітували, скільки авіації ворога «приземлили» напередодні фото 1

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня російські загарбницькі війська атакували Дніпропетровську область крилатими ракетами, «Градами» та важкою артилерією. У Дніпровському районі українські військові збили всі п’ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро.

Також напередодні ЗСУ збили російський безпілотник із 12 камерами (фото).

Читайте також:

Теги: ЗСУ авіація ракета безпілотник

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вороги в день, коли мали прибути інспектори МАГАТЕ, з авіації обстрілюють місто 
Росія влаштувала провокацію в Енергодарі з використанням авіації (фото, відео) 
1 вересня, 08:51
Авіація знищила «Ураган» і «Панцир» окупантів
Авіація знищила «Ураган» і «Панцир» окупантів
29 серпня, 03:19
День авіації: Зеленський звернувся до українських льотчиків
День авіації: Зеленський звернувся до українських льотчиків
27 серпня, 23:16

Події в Україні

Повітряні сили відзвітували, скільки авіації ворога «приземлили» напередодні
Повітряні сили відзвітували, скільки авіації ворога «приземлили» напередодні
Україна веде наступ на трьох напрямках на півдні – британська розвідка
Україна веде наступ на трьох напрямках на півдні – британська розвідка
Ракетний обстріл Харкова: стали відомі нові деталі (фото)
Ракетний обстріл Харкова: стали відомі нові деталі (фото)
Вночі окупанти вдарили ракетами по Краматорську та Слов'янську (фото)
Вночі окупанти вдарили ракетами по Краматорську та Слов'янську (фото)
Звільнення України до кінця року. Естонська розвідка дала прогноз
Звільнення України до кінця року. Естонська розвідка дала прогноз
ЗСУ збили п’ять ракет, скерованих окупантами на Дніпро
ЗСУ збили п’ять ракет, скерованих окупантами на Дніпро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Путін прибирає «Z» та «V»? Соцмережі помітили цікаву деталь у поведінці роспропагандистів
133K
Данілов розповів, що довело його до сліз і чому лається Зеленський
81K
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
68K
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
42K
Путін готує новий наступ на Україну: прогноз американських аналітиків
28K
Глава МАГАТЕ поставив дуже незручне питання окупантам (відео)

Новини

Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства
Сьогодні, 09:54
ЗСУ за добу ліквідували 350 окупантів: оновлені дані про втрати ворога
Сьогодні, 09:33
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 3 вересня 
Сьогодні, 09:01
Кремль придумав, чим нагороджувати вояків за війну в Україні 
Сьогодні, 08:51
Окупанти грабують Луганщину: штучно занизили курс гривні 
Сьогодні, 08:15
Окупанти активізуються з початком сутінок: ЗСУ відбили шість атак
Сьогодні, 07:20

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту