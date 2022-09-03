Повітряні сили відзвітували, скільки авіації ворога «приземлили» напередодні

ЗСУ захищають Україну на землі та в небі

За добу знищено по п'ять безпілотників та ракет

За минулу добу 2 вересня та початок доби (до 2.00 год) 3 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та п’ять крилатих ракет морського базування типу «Калібр», випущених окупантами з акваторії Чорного моря. Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України б’є по окупантах на різних напрямках. Екіпажі МіГ-29 та Су-27 забезпечують винищувальне прикриття для ударної авіації та б’ють по позиціях ППО противника протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM.

«Бомбардувальна та штурмова авіація традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах, складах боєприпасів, запасах паливно-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та броньованої техніки окупантів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня російські загарбницькі війська атакували Дніпропетровську область крилатими ракетами, «Градами» та важкою артилерією. У Дніпровському районі українські військові збили всі п’ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро.

Також напередодні ЗСУ збили російський безпілотник із 12 камерами (фото).