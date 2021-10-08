Названо італійське місто, де відбудеться Євробачення–2022

Заявки на прийом конкурсу подавали 11 міст Італії

У 2022 році конкурс Євробачення, переможцем якого стала рок-група Måneskin, приймає Італія. Організатори розглядали, як майданчик, кілька міст. Бажання прийняти у себе міжнародний пісенний конкурс висловили Рим, Мілан, Болонья, Ріміні, Турин і маленьке містечко Пезаро.

Як повідомляє газета il Fatto Quotidiano, у битві міст за право приймати Євробачення переміг Турин.

«Керівництво Державної італійської радіотелевізійної корпорації RAI офіційно оголосить про це рішення найближчим часом, однак кандидатура Турина вже затверджена», – йдеться в повідомленні.

Отже, перший півфінал відбудеться 10 травня, другий – 12 травня, фінал – 14 травня, повідомляється на офіційній сторінці Євробачення.

Після перемоги італійського гурту Maneskin на конкурсі цього року, заявки на проведення Євробачення–2022 подали 11 міст, у тому числі Рим, Мілан, Генуя та Болонья. Згідно з правилами конкурсу, так званий хост-сіті повинен дати місце 10 тис. осіб на 5-7 тижнів, а не більше як у 40 хвилинах їзди від арени Євробачення має бути від 2 до 3 тисяч місць у готелях. Так щасливий квиток дістався місту Турину – культурній столиці північної Італії.

Турин – не тільки культурний, а й діловий центр північної Італії. Четверте місто країни за кількістю населення після Риму, Мілана та Неаполя – в самому Турині живуть близько 880 тисяч жителів, а разом з передмістями він налічує 1,7 млн осіб.

З року в рік Турин входить у десятку найбільш відвідуваних туристами міст Італії, і це при тому, що поблизу немає моря, яке зазвичай є важливим критерієм при виборі місця для подорожі. Турин вже має досвід проведення великих міжнародних заходів – у 2006 році він приймав Зимові Олімпійські ігри.

Великою популярністю Турин користується і у вірян з усього світу, оскільки в місті зберігається Туринська плащаниця, в яку нібито був загорнутий померлий Ісус Христос.

До слова, нещодавно гурт Go_A похвалився гонорарами, які зросли після Євробачення.