Звідки бере гроші партія Гриценка? Названі головні спонсори «Громадянської позиції»



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Фото: Експрес Партійні гроші

Пересічні партійці не поспішають наповнювати партійну касу партії Анатолія Гриценка

За 2017 рік політична партія «Громадянська позиція» отримала близько 437,5 тис. грн надходжень. З них внески від фізичних осіб 290 тис. грн, від юридичних осіб – 147 тис. грн. Левова частка надходжень як від юридичних осіб, так і від фізичних припадає на невелике коло найближчих партійних соратників Анатолія Гриценка. Про це ідеться у дослідженні центру «Ейдос», опублікованому на «Главкомі».

ТОП-9 пожертв виглядають так:

– Ландяк Петро Дмитрович (член Координаційної Ради партії, голова Тернопільської обласної організації, член Ради партії «Громадянська позиція») та пов’язані з ним бізнес-структури – 180 тис. грн;

– Дубчак Ганна Михайлівна (приватний підприємець, Тернопіль) – 55 тис. грн;

– Глущенко Анатолій Трохимович (керівник Обухівської районної організації партії) – 30,5 тис. грн;

– Єрмолаєв Павло Вікторович (член Центрально-ревізійної комісії партії) – 30 тис. грн;

– Васьковська Ольга Василівна (приватний підприємець, один із засновників ТОВ «Тернопрестиж») – 30 тис. грн;

– Цибульський Віталій В’ячеславович (голова Центральної контрольно-ревізійної комісії партії) – 25 тис. грн;

– Анастасьєв Сергій Миколайович (голова Донецької обласної організації, член Ради партії) – 25 тис. грн;

– Нещадим Микола Іванович (голова Центрального Виконавчого Комітету Партії, члена Ради партії) – 25 тис. грн;

– ПП «Європейський стандарт України», керівником і кінцевим бенефіціарним власником якого є Чуріков Сергій Борисович (голова Волинської обласної організації, член Ради партії) – 20 тис. грн.

Ольга Васьковська та Ганна Дубчак, ідеться в дослідженні, зробили внески на користь партії єдиним платежем. Між тим, єдиний з місцевих осередків, який поповнив партійну касу за звітний період (на 930 грн) – Дніпропетровська обласна парторганізація.

Фінансування місцевих партійних осередків покладено винятково на самі осередки. Вимальовується картина, коли місцеві організації утримують одна-дві особи. Наприклад, виходячи з фінансового звіту, волинський обласний партійний осередок майже повністю фінансує його голова Сергій Чуріков. Водночас фінансовий звіт волинського осередку є одним із найдетальніших серед звітів інших партійних осередків цієї політсили.

Отже, можемо сміливо зробити висновок: «Громадянська позиція» фінансово (як на центральному, так і на місцевому рівнях) залежна від вузького кола партійної верхівки, а пересічні партійці не поспішають наповнювати партійну касу своїми «кровними». Сама ж партія робить доволі кволі рухи в напрямку залучення коштів: згідно зі звітами політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за чотири квартали 2017 року з 30 зареєстрованих партійних осередків 19 не вказують фактичного місця перебування, тобто існують лише на папері.

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