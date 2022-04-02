Окупанти обстріляли місто на Хмельниччині, спалахнула пожежа

Мешканці Шепетівки повідомили про сильні вибухи

Сьогодні, 2 квітня, російські окупанти обстріляли місто Шепетівка Хмельницької області. Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи.

Після обстрілу спалахнула пожежа. Інформація про наслідки удару окупантів уточнюється.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій закликав мешканців Шепетівки та області зберігати спокій та не залишати свої будинки.

Він також попросив утриматися від публікації фото та відео наслідків російського удару.

Нагадаємо, в ніч на 30 березня російські окупанти завдали трьох ударів по території Хмельницької області.

Усі цілі російських окупантів – це промислові споруди.

Зазначимо також, що Гамалій послабив комендантську годин в області. Відтепер вона триватиме з 22:00 по 6:00.