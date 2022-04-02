Колишня прокурорка міжнародного трибуналу закликає видати ордер на арешт Путіна

Карла дель Понте пояснила, як можна заарештувати російського президента

Видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна закликала колишня прокурорка Міжнародного трибуналу ООН щодо колишньої Югославії Карла дель Понте. Відповідну заяву прокурорка, що розслідувала також і воєнні злочини у Руанді, зробила в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps.

Дель Понте назвала Путіна воєнним злочинцем та наголосила: видача ордеру на його арешт є важливим сигналом, «що слідчі дії були проведені». Проте такі дії не обов’язково означають, що главу Кремля візьмуть під варту, додала вона.

«Це єдиний інструмент, який існує і дає змогу заарештувати винного у воєнному злочині та доставити його до МКС. Якщо він [Путін] залишиться в Росії, цього ніколи не буде. Але він більше не зможе залишити свою країну, і це був би сильний сигнал, що проти нього багато держав», — сказала колишня прокурорка.

16 березня Міжнародний суд ООН зообов’язав Росію припинити вторгнення в Україну. Згідно з рішенням суду, до ухвалення остаточного рішення Росія має припинити "військові операції", що розпочалися на території України 24 лютого, та забезпечити, щоб будь-які регулярні чи нерегулярні підрозділи, які спрямовує чи підтримує Росія, а також інші організації та особи, які перебувають під контролем Росії, не вживали жодних заходів для продовження військових дій (ці рішення підтримали 13 суддів, проти виступили два — Росія і Китай).

Наприкінці березня Президент Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас оголосив про створення комісії для розслідування воєнних злочинів та інших зловживань, скоєних під час вторгнення Росії в Україну. Голова новоствореної комісії Ерік Месе є колишнім головою Міжнародного кримінального трибуналу з розслідування геноциду в Руанді.