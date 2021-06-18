Звільнення Вітренка: Суд зупинив дію припису НАЗК

Судове засідання призначено на 29 червня

Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції до Кабміну з вимогою звільнити голову правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка. Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

17 червня до суду надійшла заява про забезпечення позову від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо зупинення дії припису, який був винесений йому НАЗК.

Суд ухвалив зупинити дію припису НАЗК до набрання законної сили рішення у справі.

В суді наголосили, що вжиття заходів забезпечення позову не є вирішенням публічно-правового спору по суті.

Розгляд даної справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Судове засідання призначено на 29 червня.

Нагадаємо, учора прем'єр Денис Шмигаль подав позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва про оскарження припису НАЗК по голові правління «Нафтогазу» Юрію Вітренку.

15 червня 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало припис з вимогою про скасування рішення щодо призначення голови правління «Нафтогазу».

Згодом Вітренко заявив, що припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), який був внесений Кабінету Міністрів України щодо ліквідації порушень статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» під час призначення голови правління НАК «Нафтогаз України», є незаконним, а висновки Нацагентства свідчать про типовий приклад «вибіркового правосуддя» та упередженого ставлення.

В агентстві нагадали, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. У НАЗК зазначили, що під час виконання обов'язків міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України».