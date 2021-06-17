Звільнення Вітренка: Шмигаль подав до суду на НАЗК

Суд наразі вирішує питання щодо відкриття провадження за позовною заявою

Прем'єр Денис Шмигаль хоче оскаржити припис НАЗК по голові правління "Нафтогазу" Юрію Вітренку – відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що суд наразі вирішує питання щодо відкриття провадження за позовною заявою.

«Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис НАЗК, датований 14 червня нинішнього року.

Також у позовних вимогах ОАСК просять залучити до участі у справі, в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – Кабінет Міністрів України та голову правління АТ «НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 червня 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало припис з вимогою про скасування рішення щодо призначення голови правління «Нафтогазу».

Згодом Вітренко заявив, що припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), який був внесений Кабінету Міністрів України щодо ліквідації порушень статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» під час призначення голови правління НАК «Нафтогаз України», є незаконним, а висновки Нацагентства свідчать про типовий приклад «вибіркового правосуддя» та упередженого ставлення.

В агентстві нагадали, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. У НАЗК зазначили, що під час виконання обов'язків міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України».