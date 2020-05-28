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    З'явилися нові подробиці замаху балканських кілерів в центрі Києва

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    Балканських кілерів вдалося затримати вночі в Одесі - З'явилися нові подробиці замаху балканських кілерів в центрі Києва
    Балканських кілерів вдалося затримати вночі в Одесі
    Фото: npu.gov.ua

    Кілери використовували підроблені документи і є представниками кримінальних кланів

    Жертвою замаху балканських кілерів в центрі Києва 26 травня став ватажок наркокартелю з Чорногорії Радоє Звіцер. Українська поліція затримала чотирьох осіб.

    Про це пише чорногорське видання Vijesti.

    Повідомляється, що затримані громадяни Чорногорії Стефан Джукіч і Еміль Тузович, а також громадяни Сербії Петар Йованович і Мілан Бранкович. Також повідомляється, що Джукіч потрапив до України за підробленим македонським паспортом.

    За даними чорногорської поліції, Джукіч і Тузович належать до барського кримінального клану. Крім того, перший з них раніше був звинувачений у вбивстві жителя Бар Йована Клішича перед рестораном Savoy і пораненні Велізара Гардашевича.

    Крім того, повідомляється, що операція по затриманню балканських кілерів проводилася за участю Сектору по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Чорногорії шляхом прямого обміну з українськими правоохоронцями.

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    З'явилися нові подробиці замаху балканських кілерів в центрі Києва
    З'явилися нові подробиці замаху балканських кілерів в центрі Києва
    З'явилися нові подробиці замаху балканських кілерів в центрі Києва
    З'явилися нові подробиці замаху балканських кілерів в центрі Києва
    З'явилися нові подробиці замаху балканських кілерів в центрі Києва
    З'явилися нові подробиці замаху балканських кілерів в центрі Києва
    З'явилися нові подробиці замаху балканських кілерів в центрі Києва
    З'явилися нові подробиці замаху балканських кілерів в центрі Києва
    З'явилися нові подробиці замаху балканських кілерів в центрі Києва

    «Інтерпол Подгориці був офіційно повідомлений, що 26 травня в Києві було застосовано вогнепальну зброю, в результаті якого отримав поранення чорногорський громадянин Радоє Звіцер», - зазначили в поліцейському управлінні.

    Нагадаємо, замах стався в Києві на Печерську, невідомі вибігли з автомобіля та влаштували стрілянину.

    Потім злочинці кинулися тікати і буквально за сто метрів вибігли з автівки і підпалили її. Один із них отримав опіки обличчя. Відео із камер спостереження на своєму Telegram-каналі оприлюднив екснардеп Ігор Мосійчук.

    Затримання балканських кілерів сталося вночі в Одесі, постраждалого госпіталізовано з пораненнями, він перебуває у важкому стані.

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