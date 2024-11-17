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Сибіга про атаку РФ: Путін відповів усім, хто йому телефонував, і хто відвідував

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сибіга про атаку РФ: Путін відповів усім, хто йому телефонував, і хто відвідував
«Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його», – зазначив Сибіга
фото: РБК-Україна

«Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що диктатор РФ Володимир Путін масованим ракетним ударом по Україні відповів усім західним політикам, які останнім часом телефонували йому та відвідували його. Про це він написав у X.

Як зазначив Сибіга, вранці неділі Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак. Безпілотники та ракети вдарили по мирних містах, цивільних жителях, які спали, критичній інфраструктурі.

«Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення», – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Росія завдала ракетного удару по Рівному. Голова ОВА: Ціллю ракетного удару ворога став об'єкт критичної інфраструктури

Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив Віталій Кличко.

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Теги: відключення Андрій Сибіга диктатор будинок путін міністр росія

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