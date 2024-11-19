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В Одесі кількість поранених унаслідок учорашнього удару РФ зросла до 54

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Одесі кількість поранених унаслідок учорашнього удару РФ зросла до 54
18 листопада російські війська вдарили по житловому району Одеси
фото: Національна поліція України, Telegram

Серед поранених є п'ятеро дітей, їхній вік – від семи до 11 років

Кількість поранених унаслідок учорашнього удару по Одесі зросла до 54 людей. Загиблих десятеро, з них семеро – поліцейські. Про це повідомляє Національна поліція України. 

У Нацполіції уточнили, серед поранених є п'ятеро дітей, їхній вік – від семи до 11 років. Також поранені 27 правоохоронців.

«Вчора вдень, 18 листопада, російські війська вдарили по житловому району Одеси, попередньо, балістичною ракетою «Іскандер». Було пошкоджено сім житлових будинків, три навчальні заклади, банк, дві адмінбудівлі, 28 автомобілів», – йдеться у повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки загинуло семеро поліцейських. Голова Нацполіції Іван Вигівський висловив співчуття родинам поліцейських, які загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного удару. Вигівський наголосив, що це дуже болісна втрата для рідних та всієї поліцейської родини.

Президент України Володимир Зеленський назвав показовим удар російських терористів балістикою по житловому району Одеси. 

«Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Ще майже два десятки людей постраждали», – зазначив Зеленський. За його словами, залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує.

Теги: Одеса поліція обстріл війна

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