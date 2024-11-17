У Києві та ще кількох областях скасовано екстрені відключення світла

Голова Одеської ОВА заявив, що на Одещині триває усунення наслідків обстрілів, аби повернути тепло та електроенергію

Відключення застосовувалися з метою забезпечення стабільності енергосистеми країни

У Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях скасували екстрені відключення світла. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька області: екстрені відключення скасовані», – заявили в пресслужбі. У разі змін, енергетики оперативно про це проінформують.

У Черкаській області також попереджали про екстрені відключення, однак о 10:58 вони були скасовані.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що на Одещині триває усунення наслідків ворожих обстрілів, аби повернути до абонентів в місті та області тепло та електроенергію. Станом на 11:20 в Одесі почало поступово відновлюватися водопостачання.

Нагадаємо, у зв'язку з масштабною ракетною атакою Росії в окремих регіонах України було введено екстрені відключення електроенергії. Ці заходи мають на меті забезпечення стабільності енергосистеми країни.

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни.

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Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив Віталій Кличко.