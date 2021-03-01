Одеситка зарізала свою матір, і намагалася видати скоєне як самогубство

Аби відвести від себе підозру, зловмисниця пояснила правоохоронцям, що потерпіла наклала на себе руки через важку хворобу

Від отриманих травм літня жінка померла по дорозі до медичного закладу

Поліцейські затримали 34-річну одеситку за підозрою в умисному вбивстві своєї матері.

Між жінками постійно виникали конфлікти на побутовому підґрунті, повідомляє ГУНП в Одеській області. Остання сімейна сварка закінчилася тим, що донька кілька разів вдарила 71-річну матір ножем у спину. Від отриманих травм літня жінка померла по дорозі до медичного закладу.

Аби відвести від себе підозру, зловмисниця пояснила правоохоронцям, що потерпіла наклала на себе руки через важку хворобу. Однак характер спричинених їй ушкоджень та зібрані з місця злочину беззаперечні докази врешті змусили правопорушницю зізнатися у скоєному.

«Фігурантку затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомили про підозру в скоєнні умисного вбивства за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу. Відповідно до чинного законодавства, підозрюваній може загрожувати до п’ятнадцяти років ув’язнення», – повідомив т.в.о. начальника слідчого відділу відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Ярослав Клинч.

Нагадаємо, одесита, який розгулював по місту з відрізаною головою батька, суд випустив із СІЗО.