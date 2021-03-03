Побив, бо в домі зникла їжа: на Одещині чоловік забив до смерті співмешканку

Злочин фігурант скоїв у стані алкогольного сп’яніння

На Одещині поліцейські затримали 46-річного жителя Чорноморська за підозрою у спричиненні смертельних травм своїй співмешканці

Про це повідомляє НГПУ в Одеській області.

Повернувшись ввечері додому, чоловік нещадно побив 54-річну жінку, коли та не зізналася, куди поділися деякі харчові продукти.

Ледь притомною зловмисник вклав потерпілу спати, а на ранок вона вже не подавала ознак життя. Про це правопорушник сповістив поліцію.

Тіло небіжчиці правоохоронці направили на судово-медичну експертизу, а правопорушника доставили до територіального підрозділу поліції, де його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Дії неодноразово судимого чоловіка, слідчі кваліфікували за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу. Злочин фігурант скоїв у стані алкогольного сп’яніння, що є обтяжуючою обставиною. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років», - зазначив заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Владислав Андрієшин.

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