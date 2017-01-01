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    Журналіст показав «курник» посеред історичного центру Одеси

    Коли цей мерзенний курник розвалиться і хтось загине під його уламками, знову з'ясується, що мер Труханов і головний архітектор міста «не винні» - журналіст
    Блогер та журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook показав, як страхітливо виглядають деякі будівлі у центрі Одеси, скоріш за все, побудовані у обхід будівельних норм. «Архітектура в історичному центрі Одеси (вулиця Княжа). Відразу видно, що містом міцні господарники керують. Потім, коли цей мерзенний курник розвалиться і
    • Сьогодні, 15:36
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    Коли цей мерзенний курник розвалиться і хтось загине під його уламками, знову з'ясується, що мер Труханов і головний архітектор міста «не винні» - журналіст

    Блогер та журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook показав, як страхітливо виглядають деякі будівлі у центрі Одеси, скоріш за все, побудовані у обхід будівельних норм.

    «Архітектура в історичному центрі Одеси (вулиця Княжа). Відразу видно, що містом міцні господарники керують. Потім, коли цей мерзенний курник розвалиться і хтось загине під його уламками, знову з'ясується, що мер Труханов і головний архітектор міста «не винні», - написав Казанцев.

    За словами журналіста, сам головний архітектор Одеси Олександр Голованов прилаштував до свого дому балкон довжиною в 15 метрів.

     «Труханів не тільки зрадник, а й шкідник. Дозволяти будівництво таких халабуд може тільки той, хто ненавидить своє місто», - додав журналіст.

    Нагадаємо, історичний будинок у Одесі ледь не злетів у повітря.  Мешканці будівлі підозрювали підпал.

     

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