Журналіст показав «курник» посеред історичного центру Одеси

Коли цей мерзенний курник розвалиться і хтось загине під його уламками, знову з'ясується, що мер Труханов і головний архітектор міста «не винні» - журналіст

Блогер та журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook показав, як страхітливо виглядають деякі будівлі у центрі Одеси, скоріш за все, побудовані у обхід будівельних норм. «Архітектура в історичному центрі Одеси (вулиця Княжа). Відразу видно, що містом міцні господарники керують. Потім, коли цей мерзенний курник розвалиться і



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Коли цей мерзенний курник розвалиться і хтось загине під його уламками, знову з'ясується, що мер Труханов і головний архітектор міста «не винні» - журналіст

Блогер та журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook показав, як страхітливо виглядають деякі будівлі у центрі Одеси, скоріш за все, побудовані у обхід будівельних норм.

«Архітектура в історичному центрі Одеси (вулиця Княжа). Відразу видно, що містом міцні господарники керують. Потім, коли цей мерзенний курник розвалиться і хтось загине під його уламками, знову з'ясується, що мер Труханов і головний архітектор міста «не винні», - написав Казанцев.

За словами журналіста, сам головний архітектор Одеси Олександр Голованов прилаштував до свого дому балкон довжиною в 15 метрів.

«Труханів не тільки зрадник, а й шкідник. Дозволяти будівництво таких халабуд може тільки той, хто ненавидить своє місто», - додав журналіст.

Нагадаємо, історичний будинок у Одесі ледь не злетів у повітря. Мешканці будівлі підозрювали підпал.