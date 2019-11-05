В Одесі покращилися показники діагностики та лікування ВІЛ-інфекції



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Одеса наблизилася до досягнення цілей глобальної ініціативи Fast Track Cities по діагностиці та призначенню лікування пацієнтам з ВІЛ

На апаратній нараді в одеській мерії директор міського департаменту охорони здоров'я Олена Якименко представила інформацію про хід реалізації ініціативи Fast Track в Одесі.

Одеса приєдналася до міжнародної ініціативи Fast Track Cities щодо прискорення процесів у подоланні епідемії СНІДу у великих містах.

Метою проєкту є досягнення показників «90-90-90»: 90% людей, що живуть з ВІЛ, знають про свій ВІЛ-статус; 90% людей, які знають про свій ВІЛ-позитивний статус, отримують лікування; 90% людей, які отримують лікування, мають невизначуване вірусне навантаження і не можуть передати ВІЛ іншій людині.

Для досягнення поставлених цілей в Одесі прийнята і реалізується Міська цільова програма протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії «Прискорена відповідь Одеса».

У всіх медзакладах Одеси забезпечено доступне тестування на ВІЛ за рахунок коштів міського бюджету. Використання швидких тестів дозволяє протягом 15 хвилин визначити ВІЛ-статус пацієнта, що сприяє поліпшенню постановки на диспансерний облік і призначення лікування пацієнтам з ВІЛ.





Раніше при обстеженні на ВІЛ тільки шляхом імуноферментного аналізу з усіх виявлених пацієнтів з ВІЛ лише 69% пацієнтів ставали на диспансерний облік і 41% пацієнтам призначалася антиретровірусна терапія (АРТ). Завдяки використанню швидких тестів і роботі мультидисциплінарних команд у 2019 році показник постановки на диспансерний облік пацієнтів з ВІЛ виріс до 87%, що дозволило наблизитися до досягнення цільових показників ініціативи Fast Track.

Збільшено фінансування, що виділяється з міського бюджету Одеси на закупівлю тест-систем для обстеження на ВІЛ: з 986 тис. гривень у 2016 році до 3 млн. 252 тис. гривень у 2019 році. За 9 місяців 2019 року тестування на ВІЛ у міських медзакладах Одеси пройшли 22 796 пацієнтів, це більше, ніж за весь 2018 рік, і на 82% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

До проведення тестування були залучені практично всі заклади охорони здоров'я Одеси. Залучення до роботи громадських організацій, що працюють за принципом «рівний-рівному», дозволило налагодити зв'язок з пацієнтами і не втрачати їх з поля зору.

Забезпечення доступним тестуванням на ВІЛ у медзакладах Одеси дозволило діагностувати 433 випадки ВІЛ-інфекції за 9 місяців 2019 року. Показник постановки пацієнтів на диспансерний облік збільшився до 87%, порівняно з 73% у 2018 році.

У кожному медзакладі створені мультидисциплінарні бригади, до складу яких входять заступник головного лікаря з медичної роботи, лікар кабінету «Довіра» Міського центру профілактики та боротьби з ВІЛ / СНІДом і соціальний працівник. При міському департаменті охорони здоров'я створено робочу групу, проводиться щотижневий моніторинг тестування на ВІЛ та направлення ВІЛ-позитивних пацієнтів до спеціалізованих закладів, проводяться візити до медзакладів і аналіз роботи з обстеження на ВІЛ.

Значно скоротився час між виявленням ВІЛ-позитивного статусу пацієнта і призначенням АРТ. У 2016 році лише 2% пацієнтам з ВІЛ лікування призначалося протягом 14-ти днів з моменту проведення діагностики, а близько половини пацієнтів очікували призначення лікування від одного до трьох місяців. Зараз 25% пацієнтів з ВІЛ починають отримувати АРТ протягом двох тижнів, 76% - протягом місяця. Антиретровірусна терапія надається всім пацієнтам, які перебувають на обліку в міському Центрі СНІДу, безкоштовно і в повному обсязі.

Для вирішення проблеми недостатнього тестування на ВІЛ груп ризику і їх оточення запропоновано створення локації тестування за межами медзакладів для більшого комфорту пацієнтів. Також для запобігання втратам при передачі пацієнтів з ВІЛ з медзакладів до Центру СНІДу проводиться робота щодо посилення соціального супроводу за рахунок медпрацівників і неурядових організацій, а також поліпшення роботи сімейних лікарів з тестування на ВІЛ та взяття під спостереження пацієнтів, які отримують АРТ-терапію.