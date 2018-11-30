Аваков заявив, що в Одесі посилять заходи безпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков взяв участь у нараді за участі президента Петра Порошенка щодо обороноздатності

В Одесі будуть запроваджені додаткові заходи безпеки та посилена присутність правоохоронців у зв’язку із нападом на лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та зіткненням на будівельному майданчику в Одесі.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в п’ятницю, 30 листопада, на нараді за участі президента Петра Порошенка щодо обороноздатності.

«Напад на Анатолія Гриценка. П'ятеро нападників впізнані і затримані Нацполіцією. Відносно ще 12 осіб будуть прийняті процесуальні рішення. МВС жорстко припинятиме практику, яку дехто намагається запровадити в українському суспільстві: спробі зриву виступів кандидатів на вибори, організацію нападів і провокацій навколо них, дискредитацію безіменними і фейковими інформаційними матеріалами», - сказав Аваков, якого цитує Департамент комунікації МВС України.

Також, за словами очільника МВС, в Одесі стався конфлікт на одному із будівельних майданчиків. «Було затримано 17 осіб. Пропоную обговорити додаткові заходи по Одесі та посилити присутність правоохоронців в регіоні», - заявив Аваков.

Нагадаємо, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що були встановлені виконавці та організатори конфлікту в Одесі, під час якого політика закидали яйцями.