Масова бійка в Одесі: охоронці будмайданчика напали на активістів (фото,відео)



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В Одесі: охоронці будмайданчика напали на активістів Фото: Думська

В результаті зіткнення постраждало як мінімум дві людини

В Одесі сталася масова бійка на Гагарінському плато в, де місцеві жителі і активісти «Національного корпусу» беруть в облогу будівництво компанії «Будова», що на колишній території Будинку прийомів міськради.

Як передає місцеве видання «Думська», з будмайданчика несподівано вискочили працівники охоронної фірми і напали на учасників протесту. Вони використовували палиці і газові балончики. Активісти дали відсіч «тітушкам».

Забіяк розняла поліція, затримала з десяток нападників. Їх відвезли в райвідділ.

В результаті зіткнення постраждало як мінімум дві людини - один з охоронців і один активіст.

Представники «Нацкорпусу» розділилися: частина залишилася біля будмайданчика, частина поїхала слідом за поліцією - простежити, щоб не випустили «тітушок».

У поліції прокоментували події в Аркадії.

«Правопорушники вступили з учасниками акції в бійку із застосуванням сльозогінного газу. За попередніми даними, в результаті події постраждала одна людина. Його доставили в лікарню для надання медичної допомоги. З місця події до Приморського відділ поліції доставлені 19 осіб. Проводяться невідкладні заходи, спрямовані на встановлення обставин події, всіх його учасників і надання правової оцінки діям кожного», - прокоментували в ГУНП.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За даними «Думської», нападники охоронці будівництва є учасниками промерської організації «Самооборона», яка розкололася. До слова, деякі з них охороняли мера Труханова в Києві на суді і билися з активістами.

За даними видання, під час сьогоднішньої акції «самооборонівці» після нападу на противників будівництва намагалися сховатися на будівництві в одному з трейлерів. Під час затримання вони чинили опір поліції.

Керівник однієї із «Самооборон» Віталій Кожухар заявив, що його організація не має ніякого відношення до сьогоднішніх подій на Гагарінському плато.

«Там була задіяна охоронна фірма. Більш того, я сам проти забудови плато, але вважаю, що потрібно не проїжджу частину блокувати, а йти під мерію і виносити тих чиновників, які дають дозволи на будівництво. Можливо, з боку охоронної фірми хтось і був з членів «Самооборони», але у нас в організації різні люди, і хтось працює в охоронній фірмі, хтось ще десь, але організація не причетна до сьогоднішніх подій. Що стосується звинувачень, що ми нібито промерські, то я скажу що нам пофіг мер. Ми за Україну і Одесу, і якщо цей або інший мер буде проти України, ми його винесемо до чортової матері », - стверджує Віталій.