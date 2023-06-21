«Бандерлогів скоро не стане»: в Одесі стався новий мовний скандал

Скандал почався, бо касир звернувся до жінки українською мовою

Інцидент трапився 20 червня в одеському будівельному гіпермаркеті «Епіцентр». Невідома жінка заявила, що Україна була та повинна бути у складі Росії. Але при цьому вона заявляє, що нібито любить Україну та навіть державну мову. Про це пише «УНІАН».

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За кадром чути, як якийсь чоловік каже, що з точкою зору про приналежність до країни-агресора значна частина місцевого населення не погодиться. Тоді жінка майже починає кричати: «Я вас благаю... Це ось ці бандерлоги сра…ні?? Нічого - скоро вас вже не буде».

Очевидці пишуть, що скандал почався, бо касир звернувся до жінки відео українською мовою.

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«На що вона почала кричати російською. «Я що бандерлога, що ви зі мною так розмовляєте, я не розумію вашу укронацистську мову, скоро вас усіх уб'ють». Ось такі ватні клієнти бувають в Одесі», - повідомляє місцевий Телеграм-канал.

Раніше повідомлялося, що через черговий мовний скандал у Одесі, цього разу – у відділку поліції. Російськомовного правоохоронця та його керівника через конфлікт із відвідувачем відсторонили від виконання службових обов’язків.

Нещодавно біля хостелу на вулиці Саксаганського у Львові двоє молодиків з Одеси виконували пісні російською. Відео інциденту оприлюднила народна депутатка Наталія Піпа. На зауваження жінки хлопці заявили, що Цой – то легенда рок-музики, а їй, вочевидь, нічим зайнятися, раз має час на зауваження. На прохання депутатки не порушувати закон, вони зреагували емоційно, нецензурно лаючись.

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Також в одному із закладів Білої Церкви в Київській області розгорівся мовний скандал через пісню, яку виконував один нетверезий відвідувач у караоке.