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«Бандерлогів скоро не стане»: в Одесі стався новий мовний скандал

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Бандерлогів скоро не стане»: в Одесі стався новий мовний скандал
В одеському «Епіцентрі» жінка почала кричати, що Україна повинна бути частиною РФ
фото: Telegram

Скандал почався, бо касир звернувся до жінки українською мовою

Інцидент трапився 20 червня в одеському будівельному гіпермаркеті «Епіцентр». Невідома жінка заявила, що Україна була та повинна бути у складі Росії. Але при цьому вона заявляє, що нібито любить Україну та навіть державну мову. Про це пише «УНІАН».

За кадром чути, як якийсь чоловік каже, що з точкою зору про приналежність до країни-агресора значна частина місцевого населення не погодиться. Тоді жінка майже починає кричати: «Я вас благаю... Це ось ці бандерлоги сра…ні?? Нічого - скоро вас вже не буде». 

Очевидці пишуть, що скандал почався, бо касир звернувся до жінки відео українською мовою.

«На що вона почала кричати російською. «Я що бандерлога, що ви зі мною так розмовляєте, я не розумію вашу укронацистську мову, скоро вас усіх уб'ють». Ось такі ватні клієнти бувають в Одесі», - повідомляє місцевий Телеграм-канал. 

Раніше повідомлялося, що через черговий мовний скандал у Одесі, цього разу – у відділку поліції. Російськомовного правоохоронця та його керівника через конфлікт із відвідувачем відсторонили від виконання службових обов’язків.

Нещодавно біля хостелу на вулиці Саксаганського у Львові двоє молодиків з Одеси виконували пісні російською. Відео інциденту оприлюднила народна депутатка Наталія Піпа. На зауваження жінки хлопці заявили, що Цой – то легенда рок-музики, а їй, вочевидь, нічим зайнятися, раз має час на зауваження. На прохання депутатки не порушувати закон, вони зреагували емоційно, нецензурно лаючись.

Також в одному із закладів Білої Церкви в Київській області розгорівся мовний скандал через пісню, яку виконував один нетверезий відвідувач у караоке. 

Теги: скандал конфлікт Одеса

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