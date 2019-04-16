Чемпіонат України з велоспорту відбувся в Одесі



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Гонщики з різних міст України виступили на чемпіонаті з велоспорту (шосе) в різних категоріях

14 квітня 2019 року в Одесі відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту (шосе) в гонці-критеріумі. Маршрут кільцевої гонки пройшов проспектом Шевченка. Стартували і фінішували спортсмени біля Палацу спорту.

У велогонці взяли участь 87 спортсменів.

Гонка-критеріум пройшла в чотирьох категоріях:

чоловіки - 60 км (30 кіл);

жінки - 40 км (20 кіл);

юніори - 40 км (20 кіл);

юніорки - 30 км (15 кіл).

Повне коло траси склало 2 000 метрів. Першими стартували учасники гонки ветеранського «Чорноморського велотуру». Далі були заїзди серед жінок, юніорок та юніорів, а завершилися змагання груповою кільцевою гонкою чоловіків-професіоналів на 40-кілометровій дистанції.

У чоловічій гонці за правилами «критеріум» взяли участь 39 спортсменів, які представляли українські команди. Переможцем гонки став киянин Олександр Головаш.

Критеріум - у шосейному велоспорті групова кругова гонка, як правило, вулицями міста. За проходження кіл певним чином нараховуються бали. Критеріум є видовищною динамічною гонкою з тактичними хитрощами, які видно глядачеві.