Моржі Одеси провели суботник у зоопарку
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До Дня довкілля в Одеському зоопарку облагородили зелену зону і висадили дерева
Минулими вихідними в Одеському зоопарку відбувся суботник з облагороджування зеленої зони.
Захід приурочено Дню довкілля, який відбудеться 20 квітня.
У прибиранні території зоологічного парку взяли участь представники клубу «Моржі Одеси» і групи «ЛУ-23».
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Під час суботника виконувалися роботи з висадження дерев і чагарників, а також облагороджування вольєра сірої української худоби.
Проведення подібних суботників заплановано в Одеському зоопарку і надалі.