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    Моржі Одеси провели суботник у зоопарку

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    Моржі Одеси провели суботник у зоопарку

    До Дня довкілля в Одеському зоопарку облагородили зелену зону і висадили дерева

    Минулими вихідними в Одеському зоопарку відбувся суботник з облагороджування зеленої зони.

    Захід приурочено Дню довкілля, який відбудеться 20 квітня.

    У прибиранні території зоологічного парку взяли участь представники клубу «Моржі Одеси» і групи «ЛУ-23».

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    Моржі Одеси провели суботник у зоопарку
    Моржі Одеси провели суботник у зоопарку
    Моржі Одеси провели суботник у зоопарку
    Моржі Одеси провели суботник у зоопарку

    Під час суботника виконувалися роботи з висадження дерев і чагарників, а також облагороджування вольєра сірої української худоби.

    Проведення подібних суботників заплановано в Одеському зоопарку і надалі.

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