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    Ювілейний «Букфест» провели в Міському саду Одеси

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    Ювілейний «Букфест» провели в Міському саду Одеси

    Міжнародний туристичний тиждень: одеські бібліотекарі презентували новинки літератури на книжковому фестивалі «Букфест»

    13 квітня 2019 року в Міському саду Одеси відбувся традиційний фестиваль «Букфест».

    V ювілейний книжковий фестиваль провели в рамках Міжнародного туристичного тижня, а також з нагоди Всесвітнього дня книги і авторського права, який відзначається щорічно 23 квітня.

    Організатор заходу - Централізована бібліотечна система для дорослих.

    Учасниками «Букфесту» стали бібліотекарі, читачі та письменники. Бібліотеки презентували гостям стенди, присвячені подорожам, а також новинки літератури в різних жанрах: пригоди, фантастика, жіночий роман, мариністика та інші.

    Для читачів були проведені розіграші та лотереї. Яскравою подією зустрічі став парад літературних героїв. Учасники фестивалю відгадували їх і отримували подарунки.

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    Ювілейний «Букфест» провели в Міському саду Одеси
    Ювілейний «Букфест» провели в Міському саду Одеси
    Ювілейний «Букфест» провели в Міському саду Одеси
    Ювілейний «Букфест» провели в Міському саду Одеси
    Ювілейний «Букфест» провели в Міському саду Одеси
    Ювілейний «Букфест» провели в Міському саду Одеси
    Ювілейний «Букфест» провели в Міському саду Одеси
    Ювілейний «Букфест» провели в Міському саду Одеси
    Ювілейний «Букфест» провели в Міському саду Одеси
    Ювілейний «Букфест» провели в Міському саду Одеси
    Ювілейний «Букфест» провели в Міському саду Одеси
    Ювілейний «Букфест» провели в Міському саду Одеси

    Перед гостями свята виступили директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова, директор Централізованої бібліотечної системи для дорослих Наталя Кликова, одеські письменники і майстри художнього слова.

    Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков розповів дітям і дорослим про змій і черепах, які живуть в Одеській області, представивши вихованців зоопарку.

    Святковий настрій гостей підтримали виступами народний хор «Козацьке коло», оркестр Муніципального театру духової музики ім. О. Саліка і його кращі солісти.

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